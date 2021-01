Acusen Podem d'incloure a votants falsos a Vistalegre III

La denúncia interna interposada per Fernando Barredo contra la cúpula de Podem per irregularitats en el procés de primàries de Vistalegre III acusen la direcció d'haver pogut incloure votants no reals per assegurar el triomf de Pablo Iglesias. Assenyala a més que "per poder contrastar els usuaris de les votacions i els usuaris del cens cal que contrastem els hashes (algoritmes) que, en cas d'assignar-se de manera independent per la base de dades, ha d'existir algun tipus de correlació entre tots dos amb Per tal de contrastar el cens i les votacions. En cas contrari, no es garanteix l'existència d'un votant d'afiliat i de votant real, qualsevol podria realitzar la votació sense ser del partit ", afirmen els denunciants.





"Podria existir en aquest cas una inclusió de votants no reals, i volem comprovar-ho", denuncien. En cas de no rebre aquesta documentació, ens veuríem obligats a requerir judicialment per la seva valoració per un perit ", ha conclòs.





MÉS IRREGULARITATS





Barredo assenyala que tals irregularitats van consistir, d'una banda, en l'acceptació de les candidatures d'Iglesias, així com d'Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera, ja que el Codi Ètic de Podem, que s'ha de complir per competir en unes eleccions primàries, limita "l'exercici de més d'una funció pública o de més d'un càrrec intern de Podem, llevat d'aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució".





En aquest sentit, esmenta també el Document Organitzatiu aprovat en la Segona Assemblea Ciutadana estatal, una "norma interna d'obligat compliment" que exigia com una cosa "imprescindible" establir "un límit clar a les responsabilitats que es poden tenir en l'organització, restringint els càrrecs de dedicació intensiva en Podem a un màxim de dos, un intern i un altre extern ".





Barredo recorda que "els esmentats candidats ocupaven i segueixen ocupant, cada un d'ells, dos càrrecs institucionals (externs), a més d'un càrrec orgànic (intern)". Així, necessita que Iglesias era i és vicepresident segon de Govern, diputat nacional i secretari general de Podem, mentre que Montero, Belarra i Vera eren i són diputades i ministra d'Igualtat, secretària d'Estat per a l'Agenda 2030 i secretària d'Estat d'Igualtat , respectivament, així com membres del Consell Ciutadà del partit.





Per al demandant, és clar que "no podien ser candidats a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal" i que, per això, l'Equip Tècnic -responsable de les eleccions primàries-- "mai va haver d'acceptar les candidatures indicades".





UNA "INFRACCIÓ grollera"





A més, Barredo denuncia que, després interrompre per l'estat d'alarma, el procés electoral es va reiniciar "sense previ avís", fins al punt que assegura que ell es va assabentar pels mitjans de comunicació, una "sorprenent represa" --argumenta- -, tenint en compte que "persistien les condicions objectives de la suspensió", això és, la pandèmia de coronavirus i l'estat d'alarma.





Això, recalca l'escrit, va suposar que mentre Barredo i els altres candidats estaven subjectes a la fase zero de la quarantena, "amb llibertats restringides de reunió, de mobilització i de participació política, sense poder fer campanya", Iglesias i les altres candidates d' la llista oficialista "apareixien en els mitjans d'informació, especialment les televisions, cobrant molta visibilitat, donant opinions i responent preguntes sobre la Tercera Assemblea Estatal".





Crida l'atenció igualment sobre el fet que el procés de primàries es va reactivar "amb unes noves regles" que van permetre alterar les candidatures i els documents presentats i tancats al març sense els requisits exigits llavors, entre ells els avals.





I tot això, ressalta, amb "l'anòmala circumstància que aquest equip tècnic, designat per la direcció del partit, estava íntegrament compost per membres de la candidatura oficialista 'Un Podem Amb tu-Equip de Pablo Iglesias', tot i que era el encarregat de vetllar per la neutralitat del procés de primàries ".