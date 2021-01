Fernández (PP) demana un canvi a Catalunya "de veritat i no un arranjament" entre ERC i PSC

El president de l'PP català i candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha cridat aquest dimarts a aconseguir un canvi a Catalunya que sigui "de veritat i no un arranjament" entre ERC i el PSC.





"Catalunya necessita un canvi de veritat, no un arranjament entre Salvador Illa, el PSC i ERC per seguir fent el mateix", ha afirmat en la Trobada Digital d'Europa Press, en què ha sostingut que, al seu parer, des de la recuperació de la democràcia a Catalunya sempre ha governat el nacionalisme, encara que amb diverses fórmules, pel que ha apostat perquè hi hagi alternança política per primera vegada.





Així, Fernández s'ha erigit al PP com el "espai polític de la raó i la democràcia capaç de fer front a l'populisme" i el partit que permetrà agrupar l'alternativa que considera que Catalunya necessita.