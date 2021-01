Més del 70% dels llocs de treball que es van perdre el 2020 pertanyien al comerç i a l'hostaleria, segons Adecco

El 71% dels llocs de treball que es van perdre el 2020 pertanyien als sectors de comerç i hostaleria, segons es desprèn de l' 'Monitor Adecco d'Ocupació II: perfil socioeconòmic de l'ocupació a Espanya'.





En concret, durant 2020 s'han perdut un total de 697.400 llocs de treball, dels quals 496.100 pertanyien a comerç i hostaleria, el 71% del total, el que suposa al seu torn un descens del 8,3% per a aquest sector.





Així mateix, l'estudi d'Adecco també destaca que a Espanya només cinc de les 11 branques d'activitat han incrementat la seva ocupació al llarg dels últims dotze mesos fins al tercer trimestre de 2020.





Així, indica que només s'han registrat increments d'ocupació en el sector de finances i assegurances (+ 4,4%), aigua i energia (+ 2,7%), immobiliària (+ 2,3%), administracions públiques i serveis socials (+ 1,9%) i informació i comunicacions (+ 1,8%).





Per la seva banda, destaquen els descensos de construcció (-1,6%), agricultura i ramaderia (-2%), activitats professionals (-3,1%), manufactures (-5,3%), serveis culturals i altres ( -6,1%) i comerç i hostaleria (-8,3%).





Comerç i hostaleria ha estat l'única branca d'activitat en la qual s'ha perdut ocupació en totes les comunitats autònomes, segons apunta Adecco, que assenyala que en totes les altres branques hi ha regions en què l'ocupació ha crescut i altres on s'ha reduït .





L'ocupació en finances i assegurances és el que ha augmentat en més regions, després d'incrementar en un total de 12 de les 17 comunitats autònomes. El segueix administracions públiques i serveis socials, que ha augmentat en 11 autonomies. Per contra, l'ocupació en el sector de les manufactures ha baixat en 14 autonomies.





Segons Adecco, al comparar el nombre d'ocupats actual de cada branca d'activitat amb el de 2008, s'observa com, "malgrat el descens dels últims mesos ja que l'ocupació total és inferior al d'aquell any", hi ha cinc branques amb un increment de l'ocupació al llarg d'aquests dotze anys.





Aquestes són activitats immobiliàries (+ 33,5%), AA.PP. i serveis socials (+ 18,2%), aigua i energia (+ 9,1%), activitats professionals (+ 7,7%) i informació i comunicacions (+ 2,7%).





Per contra, en els últims dotze anys la major caiguda de l'ocupació es concentra en construcció (-48,3%), manufactures (-19%) i finances i assegurances (-13,6%).





AUGMENT DELS AUTÒNOMS





L'estudi també assenyala que gairebé la totalitat dels llocs de treball destruïts en els últims quatre trimestres (98%) corresponen a assalariats. En el cas dels no assalariats, mentre que ha baixat el nombre d'ocupadors (-7,7%), s'ha registrat un increment de la quantitat d'autònoms que no tenen personal a càrrec (+ 3,4%).





Adecco apunta que l'increment del nombre d'autònoms podria explicar-se pels microempresaris "que han acomiadat tot el seu personal (pel que deixen de ser ocupadors) i per persones que, al perdre la feina, intenten iniciar una activitat independent".





Atenent al sector públic i privat, l'informe remarca que el sector privat ha perdut 790.400 llocs, mentre que el públic ha augmentat en 108.4000 persones (+ 3,4%).





9 DE CADA 10 LLOCS DE TREBALL SUPRIMITS EREN TEMPORALS





Pel que fa a la durada del contracte, s'observa com nou de cada deu llocs de treball suprimits durant la pandèmia han estat de caràcter temporal. De fet, del total de 682.000 llocs de treball perduts, 99.100 eren indefinits i 582.800 eren temporals.





Adecco ha ressaltat que la taxa de temporalitat s'ha reduït fins al 24,2%, 2,5 punts percentuals menys que un any abans, el que "demostra que reduir la taxa de temporalitat no pot ser un objectiu per si mateix: la seva reducció , en un context de pèrdua d'ocupació, deixa als treballadors en pitjor situació ".