Un conductor ebri a Terrassa xoca contra uns contenidors i intenta fugir de la policia

El 112 va informar dissabte, a les 6.21 h, de la trucada d’un particular que havia escoltat un cop fort a les proximitats de l’avinguda d’Àngel Sallent, amb el carrer d’Antoni Torrella, a Terrassa, i havia vist un vehicle que col·lidia amb uns contenidors i un turisme estacionat.













Fins al lloc dels fets van acudir tres patrulles de la Policia Municipal, que van constatar que hi havia un total de quatre contenidors desplaçats del seu lloc i amb danys importants, així com també dos turismes.





A més, el vehicle causant de l’impacte havia perdut una placa de matrícula, que havia quedat al lloc dels fets. Després de fer una batuda, una de les unitats va localitzar un vehicle estacionat a la ronda de Ponent que coincidia amb la descripció feta pel particular i que presentava danys compatibles amb els de la col·lisió.





Els agents van immobilitzar el vehicle i van contactar amb el seu conductor, que finalment, a les 7.10 h, es va personar al lloc on s’havia estacionat el cotxe i va explicar als agents que havia patit un accident de trànsit. Els agents li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, que va donar positiu amb una taxa de 0,46 mg/l, i va quedar denunciar per fugir del lloc de l’accident sense facilitar les dades i per no dur la mascareta posada.