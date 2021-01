La companyia elèctrica pública d'Ada Colau ven la llum més cara

La companyia, propietat de l'Ajuntament de Barcelona, tot just arriba als 3.000 clients en els seus dos anys i mig de vida. La comercialitzadora no ha aconseguit el suport ni d'una part considerable dels votants de Barcelona en comú.

















Les ofertes que ofereix l'empresa municipal no estan entre les més atractives de l'mercat liberalitzat, tal com s'aprecia en la comparativa que elabora la CNMC per a un client tipus. A hores d'ara, els millors preus per a un consumidor en el mercat liberalitzat a la Ciutat Comtal els tenen Iberdrola i Endesa.





Curiosament la comercialitzadora que sí que apareix en el llistat amb una oferta atractiva és Elèctrica de Cadis, l'aliança entre l'Ajuntament, dirigit per José María González Santos, "Kichi", que té el 55% de l'capital juntament amb Endesa que posseeix la resta . És a dir, l'elèctrica pública de Kichi competeix amb la de Colau i més la millora en preu.





Barcelona Energia va tancar el 2019, segons els seus comptes, amb 1.500 clients i l'any 2020, segons algunes fonts, tot just hauria aconseguit incorporar un miler de clients més, l o que deixa el ritme de captació en menys de tres clients a el dia i la xifra es troba molt allunyada de l'objectiu de 20.000 clients que manejava la companyia quan va néixer.





Segons els comptes de 2019 presentades per Barcelona Energia, la companyia va registrar un benefici de 5,6 milions davant els 2,3 milions d'l'any anterior en gran part per la resta d'activitats de la companyia, el que vindria aa avalar les afirmacions de Colau que l'empresa no té ànim de lucre.





Barcelona en Comú incloïa en el seu programa electoral la intenció de consolidar Barcelona Energia com la companyia elèctrica pública de referència de Barcelona i la seva àrea metropolitana però de moment és un objectiu molt allunyat, més enllà de la gestió dels contractes de consum elèctric municipals que l'alcaldessa assegura han servit per estalviar a les arques municipals 1,3 milions d'euros aquests anys.





Prop de 17 milions de consumidors opten per una tarifa en el mercat lliure per les diferents ofertes o productes lligats a les mateixes. Aquest tipus de tarifes no pateix els vaivens de l'mercat majorista d'una manera directa, tot i que si de forma indirecta pel que en aquests dies els preus que paguen els seus clients no es veuen afectats i es trasllada a les renovacions dels contractes. Per contra, aquests clients tampoc es beneficien de les baixades com les registrades l'any passat.