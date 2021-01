Parets obre un llibre digital de condol per la mort de Sergi Mingote

L'Ajuntament de Parets de Vallès (Barcelona) ha obert un llibre digital de condol, a la pàgina web municipal, per la mort de l'alpinista i el que va ser alcalde del municipi, Sergi Mingote.





Es tracta d'un espai perquè aquells que ho desitgin puguin expressar el seu condol, uns missatges que no seran visibles per a la resta d'usuaris que naveguin per la zona virtual, ha informat el consistori en un comunicat.





Així mateix, a l'edifici consistorial hi ha instal·lat un llibre en físic perquè la ciutadania pugui deixar el seu escrit a Mingote i tot, tant físic com virtual, s'imprimirà i es lliurarà als familiars.