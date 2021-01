Naturgy signa un acord amb el Centre Nacional d'Hidrogen per potenciar la seva investigació

Naturgy ha signat un acord amb el Centre Nacional d'Experimentació de Tecnologies d'Hidrogen i Piles de Combustible (CNH2) en línia amb la seva aposta per aquest vector energètic i amb l'objectiu de promoure la col·laboració científica, tècnica i econòmica i que sigui una realitat dins de l' 'mix' energètic, potenciant la seva investigació i desenvolupament, ha informat l'energètica.













D'aquesta manera, les dues societats estrenyen les seves relacions i uneixen esforços per establir "un marc estable, prou ampli i flexible" de col·laboració en matèria d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, amb abast nacional i internacional.





En concret, en el marc de l'acord, es realitzaran programes d'investigació, estudis i projectes per desenvolupar objectius específics, assessorament recíproc, així com tasques cooperació en programes de formació de personal investigador i tècnic, entre d'altres.





El CNH2 està dedicat a la investigació científica i tecnològica en tots els aspectes relatius a les tecnologies de l'hidrogen i piles de combustible.





El grup presidit per Francisco Reynés aposta pel desenvolupament de la mobilitat mitjançant combustibles alternatius com una de les vies per potenciar la lluita contra el canvi climàtic, per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i per contribuir a assolir els objectius de sostenibilitat i desenvolupament econòmic i de creació de valor per als seus accionistes.





En aquest context, Naturgy treballa per començar a generar, distribuir i comercialitzar hidrogen renovable a vehicles que utilitzin aquesta energia com a mode de propulsió, així com a realitzar les infraestructures de subministrament necessàries i altres serveis associats a l'hidrogen verd.





Així, l'energètica ha signat diferents acords amb operadors de transport i fabricants de vehicles per desenvolupar projectes de mobilitat amb hidrogen.





POTENCIAL D'ESPANYA





A més, Naturgy porta temps investigant el desenvolupament de l'hidrogen, ja que el recurs renovable, la infraestructura existent i la seva posició geoestratègica fan que Espanya tingui tot el potencial per convertir-se en exportador d'hidrogen en el futur.





D'aquesta manera, la companyia estudia fer diferents projectes d'hidrogen emmarcats també en la seva aposta per la transició justa, apostant per entorns on es troben els seus centrals tèrmiques, com són Meirama (La Corunya) i la Robla (Lleó).





El grup també es troba actualment treballant en dos projectes que a llarg termini es convertiran en els grans hubs de producció d'hidrogen a València, un d'ells juntament amb els dos clústers de la indústria ceràmica de València --la Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer) i l'Associació Nacional de Fabricants de Fregides, Esmalts i Colors Ceràmics (Anffec) -, i el segon amb set socis --ETRA Investigació i Desenvolupament, Autoritat Portuària de València, Baleària, Cobra, Dam i Ariema--.