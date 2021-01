Albiach (comuns) veu "incomprensible" que el TSJC suspengui cautelarment l'ajornament del 14F

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha titllat d"incomprensible" que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi suspès, de forma cautelar i provisional, l'ajornament de les eleccions, i mantingui així en vigor la convocatòria electoral del 14 de febrer.





"El Govern de JxCat i ERC no ha fet bé la seva tasca, però l'ajornament és de sentit comú, amb UCIS col·lapsades i gent que no podrà votar", ha defensat aquest dimarts Albiach.





Per Albiach, les properes eleccions seran decisives per a Catalunya i Espanya, i ha remarcat que els comuns estan preparats per acudir a les urnes "quan calgui".