Chacón (PDeCAT): Els tribunals no són "mai la millor solució" per fixar la data d'eleccions

La candidata del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha admès que els tribunals no són "mai la millor solució" per proposar la data de les eleccions a falta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decideixi aquest dimarts si suspèn l'ajornament dels comicis catalans.





"El PDeCAT no celebrarà mai que la via judicial imposi la data de les eleccions. Això ha de decidir-ho el Govern i el Parlament. La via judicial mai és una bona via per a qualsevol tipus de solució", ha sostingut en roda de premsa telemàtica després d'un acte amb col·lectius representatius de la gent gran.





Així, ha lamentat que els tribunals hagin de pronunciar-se al respecte, però també ha preguntat qui garanteix que es podran celebrar el 30 de maig, la nova data que va proposar el Govern.





"Hi ha una situació d'incertesa i d'escepticisme sobre si aquestes eleccions es podran fer el 30 de maig. S'haurà de veure que diuen els tribunals aquest dimarts", ha especificat Chacón, que considera que els comicis convindria que fossin el més aviat possible si poguessin abstreure de la situació sanitària.





I és que, per a Chacón, l'ajornament electoral prorroga també el "desgovern" actual i la possibilitat d'impulsar una nova proposta de pressupostos aquest any, entre altres qüestions.