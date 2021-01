El Grup Social ONCE reunirà a Madrid a més de 1.500 persones cegues de 190 països al World Blindness Summit 2021

El Grup Social ONCE convertirà Madrid a la capital mundial de la ceguesa amb la celebració del ' World Blindness Summit Madrid 2021 ', una cimera històrica ajornada per la pandèmia, que se celebrarà a la capital espanyola de l'28 a l'30 de juny de forma presencial i virtual.





Es tracta de la major assemblea internacional al voltant de la discapacitat visual mai celebrada, que comptarà amb la participació de més de 1.500 persones cegues de 190 països i més de 200 organismes relacionats amb la discapacitat visual compartint espais, tallers, ponències, coneixements i experiències en favor de l'debat cap a un futur millor i sobre el qual treballar junts de forma global.





























Per a això World Blindness Summit Madrid 2021 comptarà amb la major plataforma tecnològica existent que garanteixi la major accessibilitat, seguretat i privacitat possible a l'esdeveniment, a el mateix temps que l'accés des de països remots de l'món. La mateixa plataforma suportarà al menys tres canals d'àudio per a les sessions que es desenvolupin en els tres idiomes oficials de l'esdeveniment (anglès, francès i castellà).





Permetrà la participació de al menys 10 intervinents que interactuïn amb vídeo i àudio, i de al menys 1.000 assistents amb un canal de comunicació de missatgeria instantània. L'accés a la plataforma es pot fer des de diversos tipus de dispositiu: ordinadors personals fixos o mòbils, tauletes digitals i telèfons fixos o mòbils.





Impulsada per la Unió Mundial de Cecs (UMC) , i ICEVI (entitat que aglutina els majors experts de l'món en educació de persones cegues) i organitzada a Espanya pel Grup Social ONCE, aquesta cimera històrica marcarà el camí cap al futur dels més de 285 milions de persones cegues de el món.

Objectiu Agenda 2030 Nacions Unides





Previ a la celebració de la World Blindness Summit, el mes de juny estarà ple d'activitats, reunions o conferències en què es caminarà cap a una nova visió de la ceguesa amb més de 17 esdeveniments o 45 conferències dins i fora de la seu central a tot just 20 dies.





D'aquesta manera, participaran els màxims representants d'organitzacions nacionals i internacionals de cecs, així com els majors experts mundials en empoderament, innovació, educació, autonomia, etc .. per compartir junts aquesta suma d'experiències en una iniciativa que portarà el nom de " la mirada de tots i totes ".





Al voltant de 285 milions de persones tenen una discapacitat visual en el món, dels quals el 90% viu en països en vies de desenvolupament, on les necessitats són majors. De fet, més de la meitat dels nens i nenes cecs de el món no té accés a l'educació.





Cal destacar que la inclusió de les persones amb discapacitat visual és un dels principals reptes de l'World Blindness Summit Madrid 2021, impulsant així un dels objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.





Aquestes i altres dades es poden conèixer a la pàgina web oficial de World Blindness Summit Madrid 2021, www.worldblindnesssummit.com , que pretén ser un punt de trobada amb materials, notícies i informació per a professionals, assistents, col·laboradors, mitjans de comunicació i persones relacionades o interessades en el món de la discapacitat visual.