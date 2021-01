Demanen presó per a una dependenta d'una botiga de roba que no va deixar que una transsexual es provés uns sostenidors

Vist per a sentència el judici per l'incident ocorregut en una botiga de llenceria de Valladolid entre una dependenta i una clienta, una dona transsexual, que s'han creuat denúncies, en el cas de la primera sobre la segona per lesions i en el d'aquesta sobre l'anterior per delicte d'odi al no permetre-, suposadament, que es provés uns sostenidors.













La vista oral s'ha celebrat aquest dimarts al Jutjat penal número 1, on s'ha analitzat l'incident registrat cap a les 17.15 hores del dia 2 de març de 2019 a una botiga de llenceria de la capital a la qual va acudir una dona transsexual , VEM, que va seleccionar dos sostenidors i es va acostar a la dependenta per demanar autorització per emprovar-se'ls, segons han informat fonts jurídiques.





EGT, treballadora de l'establiment, va denegar el permís després de visualitzar que aparentment es tractava d'un home i que, per política d'empresa, no podia accedir als emprovadors, davant la qual cosa la clienta va advertir que era una dona i que l'anava a denunciar , després d'això va abandonar l'establiment.





No obstant això, pocs minuts després va tornar al local per denunciar que estava sent discriminada, ja que havia vist per internet la política de l'empresa. Malgrat això, la dependenta va persistir en la seva negativa, alhora que oferia el full de reclamacions, moment en què es va produir l'incident - s'ha visionat la gravació de la càmera de seguretat - quan la clienta va perdre els nervis i va tirar a terra una columna de calces.





BARALLA





A partir de llavors es va produir un forcejament entre les dues que va concloure amb el supòsit cop de puny que la treballadora va rebre de la clienta i que aquesta justifica en el seu intent de deixar-se anar ja que que la primera no deixava de sacsejar.





La dependenta d'un altre establiment proper, qui es va adonar de la refrega, va acudir en auxili de la seva homòloga i entre les dues van retenir a la clienta fins a l'arribada del servei de seguretat del centre comercial.





Un cop practicades les diferents proves, les parts han mantingut les seves peticions de condemna, amb la particularitat que Fiscalia tan sols sol·licita pena per a la clienta, VEM, en concret cinc mesos de presó i multa de 15.000 euros per un delicte de lesions sobre la empleada de l'establiment.





La defensa de la treballadora coincideix amb l'acusació pública en la tipificació de delicte suposadament comès per la clienta però eleva la petició de condemna a dos anys i mig de presó, mentre que l'al·ludida, qui imputa un delicte d'odi a la treballadora de la botiga de llenceria, EGT, sol·licita per a aquesta un any i mig de presó i 700 euros d'indemnització per danys morals.