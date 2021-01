Teatre Akadèmia: reposició de "Per un sí o per un no"

"Dèiem ahir" és la frase que se li atribueix, sembla que injustificadament, a Fra Luis de León quan va tornar a la seva càtedra de Salamanca després d'haver estat processat per la Inquisició. Doncs bé, nosaltres sí que podem dir amb tota propietat "vèiem ahir" "Per un sí o per un no" al Teatre Akadèmia just pocs dies abans que es decretés el confinament general a causa de la pandèmia del coronavirus i cessés, entra moltes altres, tot tipus d'activitat cultural. Els teatres van baixar el teló (els que encara ho tenen) i tothom es va tancar a casa.









Les normes s'han anat suavitzant en un itinerari de passos indecisos, cap endavant i cap enrere, però la veritat és que els teatres han pogut reiniciar la seva activitat en molts casos reposant produccions ja conegudes o recuperant les que hi va haver d'interrompre, com és és el cas de l'Akadèmia, a què el va enganxar la clausura amb 'per un sí o per un no-', de Nathalie Sarraute, en cartell.





No hi ha mal que per bé no vingui i aquest teatre, que va aprofitar el parèntesi per remodelar el seu espai escènic, ha pogut situar perfectament l'acció dramàtica d'aquesta obra tal com s'havia concebut, és a dir, amb l'acció dramàtica en el centre i els espectadors a cada costat, i el detall afegit que els mateixos intèrprets comparteixen en algun moment un seient entre el públic.





El text de Sarraute és breu i no dura més de 50 minuts. En realitat, ja era conegut del públic barceloní quan es va presentar el passat hivern perquè havia pogut veure a la televisió, a la sala Muntaner i al teatre Poliorama, en aquest últim cas amb Josep Maria Flotats i Juanjo Puigcorbé. Això vol dir que el text és ambivalent i serveix tant per a ser interpretat per homes, com per dones, tal com és el cas, amb Isabelle Bres i Maria Pau Pigem, sota la direcció d'Elena Fortuny.





Sarraute tracta de l'amistat i de com el diàleg produït arran de la trobada entre dues persones, inicialment anodí i intranscendent, va tocant tecles que fan possible que pot convertir-se en una batalla dialèctica i en un veritable enfrontament. He de dir que el text exigeix seguir el seu desenvolupament amb molta atenció per no perdre detall de l'evolució de la conversa que és una cosa laberíntica.





Tot això no va ser obstacle perquè gaudíssim d'una interpretació excel·lent per part de Bres i Pigem, que van haver de fer gala d'una singular versatilitat i passar, segons el moment, de la ira a la tendresa i de la indiferència a l'interès pel diàleg amb l'altra, amb un notable domini del to, el gest i l'expressió.