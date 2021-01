Carceller, l'empresari criat a Catalunya que va seduir a nazis i aliats en favor de Franco

La història de Demetrio Carceller Segura, ministre d'Indústria i Comerç en un dels primers governs de Franco (1940-1945) i impulsor de la indústria petroliera a Espanya, és la història "d'un empresari que en un moment donat es va implicar en política i després va reprendre els seus negocis; no va ser un polític ficat a empresari, sinó a l'inrevés".





Així ho defensa l'historiador Enrique Faes, professor de la Universitat Complutense, la primera biografia sobre un dels grans protagonistes del primer franquisme.

















OPORTUNISTA IDEOLÒGIC

Negociador a dues bandes amb alemanys i aliats durant la Segona Guerra Mundial, fins ara Carceller mancava d'una monografia, explica Faes, "més enllà d'alguns retrats dispersos en clau política i d'un parell d'aproximacions més precises pel costat econòmic".





Es devia aquesta absència a què Carceller resultava un personatge incòmode per als historiadors, pel seu perfil difús i la inexistència d'un arxiu personal que ajudés a retratar-lo? "Més que incòmode", respon el seu biògraf, "jo diria que és un personatge suggerent, no tan estudiat com semblava, amb una idea pròpia de com havia de desplegar-se la indústria petrolífera espanyola i per descomptat rellevant a l'hora d'explicar el que va passar a Espanya en la primera meitat de segle XX".





A partir d'una trentena d'arxius i biblioteques d'Espanya, Gran Bretanya, Estats Units i Argentina, Faes ha seguit el rastre del seu biografiat durant tres anys, per concloure que Demetrio Carceller Segura no va ser "un falangista pur i dur, ni tampoc un feixista ".





ARRELS CATALANES

Es va comportar, en la seva opinió, com un conservador autoritari "que va acceptar obrir el paraigua de l'autarquia mentre passava el xàfec de la Guerra Mundial, va marcar aviat distàncies amb la revolució nacional-sindicalista que venia a fer Falange i va acceptar el cabdillisme de Franco com solució menys dolenta en aquell moment ". Això en el polític, perquè en l'econòmic el professor de la Complutense destaca la tendència de Carceller a "exercir un tímid liberalisme ja revolucionar el món dels negocis amb mètodes moderns, molta internacionalització i a el front d'un equip estable d'origen català, però molt connectat amb la burocràcia estatal arrelada a Madrid ".





El mateix Carceller encarna aquest vincle. Nascut en un petit poble de Terol i emigrat amb la seva família a Catalunya, es va formar com a enginyer a Terrassa i va forjar la seva carrera com a tècnic en petrolis en l'única refineria que en aquest moment funcionava a Espanya, radicada a Cornellà de Llobregat.





D'aquí va saltar a sotsdirector de Campsa, la societat creada durant la dictadura de Primo de Rivera per gestionar el recentment monopolitzat mercat del petroli a Espanya. Després d'un extens viatge de negocis per Estats Units a la recerca de jaciments en 1929, que Faes recrea en el seu llibre a partir de les memòries inèdites d'un altre membre de l'expedició, a Carceller el va fitxar Cepsa, la primera petroliera privada espanyola (en 2029 complirà cent anys). Volia que dirigís la refineria que l'empresa va instal·lar a Tenerife el 1930. Carceller va acceptar i, a partir de la seva tasca tècnica i executiva en el món del petroli, va acabar participant en una dotzena d'empreses industrials. És cap a la meitat d'aquest recorregut quan Demetrio Carceller va ser nomenat ministre, i van emergir acusacions de corrupció que el vinculaven amb un tràfic clandestí de wolframi (un mineral molt apreciat per la seva duresa per a la indústria militar) cap a Alemanya.





ÚTIL PER AL FRANQUISME

"Es va dir que participava en Mines de Santa Comba, una empresa gallega propietat d'un altre empresari, Ildefons González-Fierro", explica Faes, "però els serveis d'intel·ligència aliats van informar als seus governs, després d'una investigació conjunta, que no havien trobat prova d'això ".





Una altra cosa és, raona el professor de la Complutense, que Carceller, com a ministre de Comerç, estigués al cim de el sistema que decidia cap a on, com i a quin preu sortia el wolframi espanyol, i que pactés amb els alemanys enviaments d'aquest material després d'haver promès als aliats que no ho faria. "Va actuar per lliure, al marge del Ministeri d'Exteriors, i va tensar la corda en una època en què els governs franquistes van estar caracteritzats per les disputes internes. Això va provocar que els aliats, enfadats, deixessin d'enviar petroli a Espanya per un temps. Però Franco va mantenir a Carceller fins al final de la guerra precisament per la seva habilitat per negociar amb els dos bàndols, i els propis aliats van sentenciar que en tot moment Carceller havia buscat èxits per a Espanya", resumeix Enric Faes.





En Demetrio Carceller (1894-1968). Un empresari al Govern (Galàxia Gutenberg, 2020) , Faes explora a més com l'empresari petrolier i ministre franquista va liderar "una forma de fer negocis a la mediterrània, conciliant el control de les empreses en nuclis de confiança amb una gran obertura a l'exterior, amb interès preferent en l'eix Barcelona-València-Marroc-Canàries-Estats Units i un fort ancoratge pragmàtic a Madrid ".