En només un dia, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha interposat 244 multes a usuaris de patinets

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha interposat aquest dilluns 244 multes a conductors de patinets per incomplir algun aspecte de la nova normativa de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que va entrar en vigor el passat 2 de gener.













Ho ha explicat la inspectora de la Guàrdia Urbana Noelia López en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, en què ha dit que aquesta xifra és deu vegades superior a les multes tramitades de mitjana cada dia durant l'any passat.





López ha detallat que la majoria de les sancions han estat per circular per la vorera, portar auriculars posats i saltar-se un semàfor en vermell: "Ahir vam trobar a una persona circulant amb un patinet per la Ronda Litoral, que és una via ràpida", ha afegit.





L'augment de les denúncies coincideix amb el nou dispositiu de la policia barcelonina per garantir el compliment de la nova normativa VMP, i l'import de les sancions per incomplir-la van dels 100 als 500 euros.





NORMATIVA

Pel que fa a la normativa, es redueix dels 30 als 25 quilòmetres per hora la velocitat màxima permesa als patinets per adaptar-se al Reial Decret i no podran circular per carrers de plataforma única pels quals no circulin vehicles.





A més, no podran portar seient, tret que estiguin dotats d'un sistema d'autobalanceig, i es manté la prohibició de circular per les voreres i per altres zones de vianants.





El control de l'acompliment de la nova normativa es durà a terme a tota la ciutat, amb especial atenció en punts amb major circulació de VMP i entorns escolars, per part dels més de mil agents que patrullen la ciutat, sense que es creï una unitat específica per a això.