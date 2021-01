Núria Marín és citada a declarar com a investigada en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet

El Jutjat d'Instrucció 2 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha citat a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, per declarar com investigada en la causa per presumptes subvencions fraudulentes a Consell Esportiu de l'Hospitalet.













El jutge encara no ha informat a Marín sobre si avala el bolcat telefònic que va demanar la Policia Nacional, segons ha publicat La Ser.





Les citades fonts han explicat que per al 9 d'abril també està citat com investigat el secretari general d'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras; així l'exregidor Cristian Alcázar --qui va dimitir per "facilitar la investigació" - després que la jutgessa hagi rebut nova documentació i apreciï nous presumptes fets delictius.





El 10 desembre, Marín va comparèixer davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia com investigada en la mateixa causa.





Va comparèixer esmentada prèviament a les dependències de la Udef a la comissaria de la Verneda, a Barcelona, i un cop allà se li va prendre declaració i després va quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant la titular del Jutjat d'Instrucció 2 de l'Hospitalet quan fos requerida.





El Jutjat investiga presumptes delictes com malversació de fons públics, blanqueig de capitals i falsedat documental per les subvencions rebudes en el Consell Esportiu.

En la causa estan sota investigació el secretari d'Esport i Activitat Física de la Generalitat, Gerard Figueras, dos regidors de consistori, i al juny va ser detingut el director, Eduard Galí.