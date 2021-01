L'Estat no té diners per pagar els ERTO de febrer

L'ajuda sol·licitada a Europa no és suficient: li falten 35.000 milions. El Ministeri de Treball ha advertit a la patronal i sindicats que pateix "problemes de liquiditat" i, per tant, que s'ha plantejat retallar les prestacions si són necessàries més pròrrogues aquest any.

























El Ministeri de Treball segueix intentant que la pròrroga dels ERTO per força major no hagi de aprovar-se a última hora, com va passar al setembre.





Malgrat el fort suport de les compres de BCE, el Govern "està esgarrapant de tot arreu", per tal d'aconseguir aquest finançament, en un context en el qual tots els països estan emetent deute.

L'ajuda europea no és suficient. Amb la petició de diners a Europa, el Govern s'assegura finançament a un preu barat a llarg termini, i resta pressió sobre les emissions i, per tant, sobre la prima de risc espanyola.





Malgrat això, tècnics de l'Ministeri d'Economia expliquen que la liquiditat proveïda fins al moment no serà suficient per a la situació de crisi econòmica que s'ha d'abordar aquest any i complir a més amb el pagament de totes les prestacions.





Ara, després de pagar els subsidis de gener durant els primers dies de febrer, la liquiditat ja s'haurà esgotat i el cost total de les prestacions, des d'octubre fins a finals de gener, superarà els 20.000 milions. Però a això cal afegir que la factura dels ERTO abans de l'anterior pròrroga, el 30 de setembre, ja va aconseguir els 25.000 milions. Aquestes estimacions contemplen també el que es deixa d'ingressar per exonerar les cotitzacions, que ve a ser un 30%.





El Govern admet que necessita 35.000 milions més per completar el termini vigent de l'acord amb sindicats i patronal que prorroga els ERTE i el cessament d'activitat dels autònoms fins al 31 de gener.