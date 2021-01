Competència vol estrènyer la vigilància sobre RTVE

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) vol vigilar més de prop que Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) compleixi la seva vocació de servei públic. Aquesta és una de les recomanacions que Competència ha enviat a el Govern en el seu informe sobre l'Avantprojecte de Llei General de Comunicació Audiovisual, fet públic la setmana pesada.





















Fins ara, la CNMC es limita a elaborar des 2014 un informe anual sobre el compliment de la missió de servei públic que té la Corporació pública i si els recursos amb què compta són els adequats. Però Competència vol anar un pas més enllà i augmentar la fiscalització que fa sobre RTVE com a servei públic. En el seu informe de recomanacions sobre la propera Llei de Comunicació Audiovisual, la CNMC exposa que «el control de les obligacions de servei púbic de RTVE pot exigir en alguns supòsits no només l'elaboració d'un informe anual sobre el seu compliment sinó també la possibilitat d'exigir a la corporació que emprengui actuacions concretes per adequar el seu comportament a les missions de servei públic «.





És a dir, Competència demana a Govern que pugui emetre sancions si la televisió i la ràdio públiques no compleixen, per exemple, amb la pluralitat política que se li pressuposa. Fins ara, la CNMC sí que ha multat RTVE en algunes ocasions, però ha estat per contravenir la normativa en matèria publicitària.





La CNMC recomana a l'Executiu que introdueixi en el mandat-marc de RTVE indicadors concrets de compliment sobre l'obligació de garantir el pluralisme polític a RTVE. Posa l'exemple en aquest punt de França, en el qual sí que hi ha uns barems que ha de complir el prestador públic i sobre els quals l'autoritat audiovisual desenvolupa la seva funció de supervisió.





A més la CNMC demana aquí que que el contracte-programa sigui sotmès a consulta pública abans de la seva aprovació.