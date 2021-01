Putin es va submergir en aigua gelada

El president rus Vladímir Putin es va submergir aquest dimarts prop de Moscou en aigua gelada a una temperatura de -20ºC, complint una tradició ortodoxa per celebrar l'Epifania i el baptisme de Crist.





Després treure un gruix abric i les botes, el cap de l'Kremlin, de 68 anys, amb un vestit de bany blau, va entrar en una piscina davant d'una gran creu translúcida, aparentment tallada en el gel i envoltada de neu. El Kremlin va indicar que aquest bany en temperatures sota zero marca "una de les festes cristianes més importants: el baptisme de Crist".





El 19 de gener, el dia de l'Epifania en la tradició cristiana ortodoxa, milers de russos es submergeixen en forats excavats en el gel, en estanys o en rius. Tot i que la tradició dels banys gelats és molt popular, alguns líders de l'Església ortodoxa russa ja han assenyalat que no és canònica i que no la practiquen.





Putin, un creient confés, es dóna tots els anys un bany en un estany després d'assistir a la tradicional missa d'Epifania, una de les festivitats més importants de l'Església Ortodoxa.









Els popes van beneir des de la matinada amb crucifixos de plata milers de tolls, estanys, rius i fins i tot clars al mar perquè els russos poguessin complir amb la seva sagrada costum de l'Epifania.





















Els fidels han de baixar per una escala de fusta per evitar les relliscades i submergir-tres vegades a l'aigua, a el temps que es persignen, demanen a Déu que expíe seus pecats i resen per la seva pròpia ànima i la dels seus éssers estimats.





A més dels fidels ortodoxos, en les capbussades participen amants de el risc i els "morzhí" (morses), grups d'aficionats als banys a la intempèrie a l'hivern, que creuen fermament en que aquesta activitat extrema alleuja i prevé els refredats, malalties coronàries , infarts i vessaments cerebrals.





Al seu torn, milions de russos van a les esglésies per recollir en ampolles i bidons l'aigua beneïda pels popes, en la jornada en què es rememora el baptisme de Jesucrist per Sant Joan Baptista al riu Jordà.