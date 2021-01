Ciutadans demana que la comissió sobre 'Kitchen' de Congrés interrogui a Rajoy i a Cospedal

El grup parlamentari de Ciutadans ha inclòs a l'expresident de Govern i del PP Mariano Rajoy en les seves primeres peticions de compareixença per a la comissió que va investigar l'operació 'Kitchen', l'operatiu suposadament organitzat des del Ministeri de l'Interior en l'etapa de Jorge Fernández Díaz , per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas a la recerca de proves que poguessin implicar els dirigents del partit en trames de corrupció.









Així mateix, els de Inés Arrimadas exigeixen que desfilin també davant aquest òrgan l'exsecretària general de PP, María Dolores de Cospedal, i el seu marit, l'empresari Ignacio López del Ferro, perquè expliquin quines relacions van establir amb l'excomissari José Manuel Villarejo, imputat per aquest cas i la presència també reclamen al Congrés.





COSIDÓ, BÁRCENAS i COMANDAMENTS POLICIALS





Ciutadans demana també que se citi a comparèixer a l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz; al que va ser el seu número dos en el ministeri Francisco Martínez i a l'aleshores director de la Policia Ignacio Cosidó.





A la llista registrada per Ciutadans, s'inclouen també els noms del mateix Bárcenas, de la seva esposa Rosalía Iglesias i del que va ser el seu xofer, Sergio Ríos, que va ser captat com a confident per espiar-i que ara és també policia.





A més de a l'excomissari Villajero, el partit taronja completa aquesta primera tanda de peticions de compareixença amb altres dos comandaments policials implicats en l'espionatge a Bárcenas: exdirector adjunt Operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino i l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño.