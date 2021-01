Mig milió d'empreses estan en risc de fallida pel retard en els pagaments dels seus clients

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) ha detectat, en la seva anàlisi que el pagament de factures està ascendint a una mitjana de 183 dies, triplicant el termini legal permès (60 dies) durant el primer semestre del 2020, coincidint amb la crisi sanitària de la COVID-19.













Per a l'entitat aquesta xifra i en l'era post-COVID, cal implantar ia un règim sancionador que multi a les empreses moroses per evitar que es trenqui la cadena de pagaments, es injecti liquiditat a el sistema, millori la competitivitat i productivitat de les empreses i es redueixi la necessitat d'endeutament financer de moltes pimes i autònoms, en un context marcat per la COVID-19 que ha colpejat durament a les petites i mitjanes empreses i als treballadors autònoms.





Segons el president de la PMcM, Antoni Cañete, mig milió d'empreses estan en risc de fallida principalment pel retard en els pagaments. Per això, ha sol·licitat als grups polítics "responsabilitat" perquè en el tràmit d'esmenes (que finalitza el 3 de febrer) es prenguin les ja pactades durant la negociació de la Llei presentada per Ciutadans, i s'agilitzi així la instauració de el règim sancionador.









Antoni Cañete, president de la PMcM





Els balanços de la CNMV posen de manifest que en el primer semestre del 2020 la morositat va arribar als 56.488.000 d'euros; es va apreciar un increment de el 6% en el termini mitjà de pagament augmentant en 10 dies el temps de liquidacions respecte el mateix període del 2019, passant de 173 a 183. També es va registrar un empitjorament (10%) en el termini mitjà de cobrament de les empreses no financeres de l'parquet borsari.





Empitjorament en els terminis mitjans de pagament





Els principals sectors d'activitat de les companyies cotitzades presenten un empitjorament general en els terminis mitjans de pagament, continuant els seus temps de liquidació fora dels límits que marca la Llei. En el primer semestre del 2020, el termini mitjà de pagament de les societats cotitzades no financeres va ser de 193 dies, el que ha suposat un increment de l'5% sobre el termini de 2019, que va ser de 183.





El sector que més va augmentar el seu temps de liquidació va ser Energia, amb un 18%, seguit d'Indústria amb 15%, mentre que va disminuir en Construcció i Immobiliari un -5% i en el sector Comerç i Serveis un -13%.





Les dades analitzades revelen que el sector Construcció i Immobiliari és el que registra una major demora en la liquidació de les seves factures. Els seus terminis mitjans de pagament van arribar als 270 dies en el primer semestre del 2020 (i en el mateix període de l'any anterior a 283). A el sector Construcció i Immobiliari li segueix el de Comerç i Serveis, amb 261 dies (40 menys que el 2019); Indústria, amb 195 (25 dies més que en el mateix període de l'any anterior); i Energia, amb 109 (17 dies més).





Aquestes xifres de pagament a proveïdors contrasten amb les corresponents als cobraments que aquestes mateixes empreses realitzen als seus respectius clients. En el cas de les empreses no financeres se situen en 64 dies, un 10% més gran si es comparen amb els terminis de cobrament de el mateix període del 2019 (58 dies).





En línies generals, les conclusions de la PMcM sobre les dades de la CNMV apunten a un considerable augment de l'efectiu i actius líquids. Pel que fa als fluxos d'efectiu d'explotació, aquests s'han reduït en un -46% de mitjana. "L'increment de caixa s'ha aconseguit reduint la inversió i incrementant el finançament", aclareix el president de la PMcM, Antoni Cañete. En la seva opinió, "no és tolerable que acumulin el líquid en comptes de destinar-lo a pagar en termini als seus proveïdors".