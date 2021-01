Fiscalia demana fins a 18 mesos de presó per una agressió verbal homòfoba a Barcelona el 2019

La Fiscalia de Barcelona ha reclamat una condemna de 18 mesos de presó per un presumpte delicte de discriminació i contra la integritat moral per a un home que va vexar i va llançar insults homòfobs a un altre en un restaurant de menjar ràpid la nit del dia de l'Orgull de 2019.





L'escrit d'acusació també demana condemnar a nou mesos de presó al vigilant de seguretat del local perquè sabia que l'acusat era conflictiu i tot i així, davant els fets, "va romandre inactiu, permetent que els mateixos es desenvoluparan i per tant que es dugués a efecte la humiliació pública de la víctima, sense intervenir activa i decisiva per frenar la conducta vexatòria ".









El fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discrminació, Miguel Ángel Aguilar, el considera culpable per omissió i recorda en el seu escrit que el vigilant estava "legal i contractualment obligat a actuar per impedir-ho", però que es va limitar a avisar els Mossos d'Esquadra temps després de les vexacions.





Sobre les 00.15 hores del 28 de juny de 2019, després d'assistir a la celebració de l'Orgull LGTBI, l'home va entrar al restaurant de menjar ràpid i "mentre es trobava tranquil·lament escollint el que volia consumir en les màquines d'autoservei de dit local, es va aixecar de la seva taula l'acusat ", a qui no coneixia, i va increpar de forma agressiva per l'esquena, explica el fiscal.





"De forma absolutament gratuïta i actuant el denunciat amb ànim de vexar públicament per la seva profunda animadversió a la seva orientació sexual ia la seva forma de vestir", li va cridar amb intenció d'humiliar-expressions com 'tapa't que dónes vergonya aliena i hi ha nens'; 'Després ens escandalitzem a les dones que són violades i matades per vestir provocatives i tu ets un exemple que et pot passar'.





"VAIG A FER-TE HETERO A HOSTIES"





També ho va amenaçar amb frases com 'millor que portis un guardaespatlles, perquè ara quan surtis, et vaig a donar tal hòstia que la mariconeria se't treu'; 'Anem fora del local que vaig a fer-te hetero a hòsties, avui és el dia de les hòsties, vols veure com te les solt?'.





Li va donar una empenta que va provocar que es copegés amb la màquina dispensadora, "tot això enmig de crits amb continus retrets a la seva vestimenta", encara que no va resultar ferit.





Després de denunciar els fets, el Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona va dictar per a l'acusat una ordre d'allunyament mentre duri la causa.





MULTES





A més dels 18 mesos de presó, el fiscal demana per a l'acusat una multa de 3.200 euros i inhabilitar-durant cinc anys per treballar en l'educació en l'àmbit docent, esportiu o de temps lliure.





Reclama també imposar-li una ordre d'allunyament d'un quilòmetre i prohibir comunicar-se amb la víctima durant cinc anys més després d'acabar la pena de presó.





Pel que fa al vigilant, el fiscal reclama, a més de nou mesos de presó, una multa també de 2.300 euros, i inhabilitar-per treballar en educació i com a vigilant de seguretat.