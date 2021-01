Concedeixen el tercer grau a Urdangarin, que dormirà cada nit en un centre d'inserció social

El Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Castella i Lleó, amb seu a Valladolid, ha estimat el recurs d'Iñaki Urdangarin i li ha concedit el tercer grau penitenciari, de manera que només haurà de dormir diàriament en un Centre d'Inserció Social i podrà gaudir dels caps de setmana, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL).













D'acord amb aquesta decisió del Jutjat, Urdangarin, que es troba reclòs a la presó de Brieva (Àvila) des de juny de 2018, podrà treballar fora de presó i tornar a el Centre d'Inserció Social d'Alcalá d'Henares (Madrid) per dormir cada dia , mentre que podrà gaudir de tots els caps de setmana.





En un acte que ja és ferma i notificat a les parts, el magistrat revoca l'acord d'Institucions Penitenciàries, dictat pel director general d'Execució Penal i Reinserció el passat 30 de desembre, pel qual s'acordava el manteniment en segon grau del recurrent , amb aplicació de l'artícle 100.2 del Reglament penitenciari.





El Ministeri Fiscal es va adherir a el recurs interposat per Urdangarin i va recolzar la seva progressió a tercer grau amb la condició, aprovada ara pel jutge, que el penat mantingués la seva activitat laboral i se sotmetés a un programa de tractament de delinqüència econòmica.





La resolució judicial recull que davant l'acord unànime de la junta de tractament de el Centre Penitenciari de Brieva (Àvila) proposant la progressió a tercer grau de l'intern, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries dicta una resolució "mancada de tota motivació, usant un simple formulari , que serviria per a qualsevol intern per la vaguetat dels termes emprats, infringint amb això les exigències establertes a l'efecte de forma reiterada tant pel Tribunal Constitucional, com pel Tribunal Suprem ".





RAONAMENT DEL JUTGE





Segons raona el jutge, de la resolució de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries "seria impossible saber les raons del que s'ha acordat, que no es faran públiques, vulnerant per això els drets fonamentals de l'intern, el dret de defensa i el principi d'interdicció de l' arbitrarietat dels poders públics consagrat en els articles 24 i 91 de la Constitució Espanyola ".





El magistrat manté que la resolució de el director general d'Execució Penal i Reinserció "infringeix, desconeix i s'aparta obertament" de la recent jurisprudència de Tribunal Suprem establerta arran de l'anomenat 'cas Procés' amb relació a l'aplicació de el règim de flexibilitat, article 100.2 del Reglament penitenciari.





L'acte, en línia amb el que s'ha apuntat pel fiscal, recull la "positiva evolució" de l'intern, la qual cosa porta a que reuneixi els requisits legalment establerts per accedir a al tercer grau, si bé com a complement es considera adequat el manteniment de l'activitat laboral que desenvolupa al centre 'Don Orione' i la realització d'un programa de tractament específic en matèria de delinqüència econòmica.





El titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària conclou que la resolució de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries revocada "no dóna cap explicació" de la raó del pitjor tracte donat al recurrent davant dels altres condemnats en el 'cas Nóos', quan al menys, amb relació a un d'ells (l'ex soci), les circumstàncies de l'intern Urdangarin "són clarament més favorables a dia de la resolució que quan a aquell altre li va ser concedit el tercer grau, vulnerant-se amb això el principi d'igualtat consagrat en l'article 24 de la Constitució Espanyola ".





D'aquesta manera, el jutge estima el recurs formulat per l'intern i revoca la resolució de el director general d'Execució Penal i Reinserció de 30 de desembre de 2020, que aplicava el principi de flexibilitat del 100.2 a la seva classificació en segon grau i destinació en el citat Centre d'Inserció Social.