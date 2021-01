L'estafa Nigeriana: no agafis el telèfon si et truquen des dels prefixos 225, 233, 234, 355 o 387

Davant l'auge de noves metodologies cibercriminals a Internet, l'Observatori de Delictes Informàtics de Canàries ha detectat nova variant de l'estafa nigeriana. Per tal motiu, adverteixen sobre l'existència de numeració telefònica fraudulenta des dels prefixos 225, 233, 234, 355 o 387 perquè estiguin alerta per si, en algun moment, reben una trucada d'aquests prefixos telefònics internacionals procedents de Costa d'Ivori, Ghana , Nigèria, Albània, Bòsnia, etc.













Aquests prefixos telefònics corresponen a línies telefòniques de tarificació addicional -segons l'Ordre PRE / 361/2002, de 14 de febrer, de desenvolupament, pel que fa als drets dels usuaris i als serveis de tarifació addicional-, "són aquells que, mitjançant la marcació d'un determinat codi, comporten una retribució específica i afegida a el cost de servei telefònic, per la prestació de serveis d'informació o comunicació determinats ". És a dir, el marcatge d'un determinat codi telefònic per part dels usuaris significaria trobar-nos amb una factura de telèfon desorbitada a final de mes, a causa que, s'inflarà la factura dels usuaris si responen a trucades perdudes realitzades des d'aquests prefixos telefònics anteriorment esmentats .





Segons els informes que han arribat a la bústia de denúncies telefòniques fraudulentes de ODIC, la potencial víctima posa un anunci venent un dispositiu mòbil a través de llocs webs coneguts de compra i venda de segona mà. Al poc temps, es posa en contacte amb la venedora via WhatsApp un perfil sense foto, ni telèfon visible fent-se passar per Eric John, o (altres noms), un suposat comprador que sembla, envia missatges instantanis des WhatsApp a través d'un número de telèfon d'una empresa, interessant-se per l'estat en què es troba el dispositiu mòbil en venda, demanant que li enviï fotos del producte, la qual cosa la venedora el remet a l'anunci que havia publicat fa un instant.





Davant la insistència del subjecte en qüestió, realitza diverses trucades perdudes des del següent número de telèfon +234810 4665876 a la venedora, amb la intenció que aquesta li retorni aquestes trucades. Però, davant l'escepticisme de la venedora, decideix no tornar les trucades del suposat comprador perquè té restringides les trucades internacionals i Roaming en l'App del seu Operadora de Telefonia mòbil, no donant-li peu a cap contacte amb aquest número de telèfon fraudulent.





De tota manera, l a venedora va decidir bloquejar el número de telèfon en qüestió, via telefònica i WhatsApp, per temor que es tractés d'una estafa. També va eliminar l'anunci publicat de la pàgina web de compra i venda de segona mà i reporto el cas a l'Observatori de Delictes informàtics de Canàries.