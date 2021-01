Pimec xifra en 4.500 milions l'ajuda mensual necessària en els sectors més afectats per la crisi

El president de Pimec , Josep González, ha indicat aquest dimecres que calen mesures coordinades, sostingudes i urgents per als sectors més afectats per la crisi i que la xifra d'ajuda necessària mensual hauria de ser de 4.500 milions d'euros, adaptables segons les restriccions.





González ho ha reclamat en ocasió de la presentació d'una campanya de suport per a les pimes i autònoms, a través de la qual es convida a totes les empreses afectades de sectors com el de la cultura, l'esport, el comerç i l'hostaleria, entre altres, a plasmar en un cartell a l'entrada dels seus locals l'afectació real que suposa la crisi per al negoci particular.





Sobre aquests sectors més afectats, també ha indicat que disposen de més de 772.000 treballadors en conjunt i que cada dia deixen d'ingressar 184 milions d'euros.









El secretari general de l'entitat, Antoni Cañete, ha expressat que des de la patronal es va a "coordinar una campanya per denunciar a través de cartells en els establiments la situació real de cada negoci: el nombre de treballadors afectats, els ingressos que es perden cada dia o com afecten les restriccions ".





AJUDES PROPORCIONALS A EL NOMBRE D'EMPLEATS





González ha assenyalat també que s'han "reclamat ajudes per activa i per passiva però no arriben o arriben insuficients i tarda. Sempre hem demanat un equilibri entre salut i economia però això no s'està produint i les pimes i els autònoms es moren". Ha afegit que "les administracions han de ser generoses perquè si no a la llarga el tancament de les empreses sortirà més car".





Segons ha expressat Cañete, els ajuts haurien de ser proporcionals als llocs de treball de què disposa cada pime, la qual cosa es calcularia "a través de dues variables: les pèrdues de l'activitat específica a el dia entre el nombre de treballadors".





PÈRDUA D'INGRESSOS DIÀRIA





En la roda de premsa han participat representants d'aquests sectors, que han concretat els treballadors afectats i la pèrdua d'ingressos diària que suposen els tancaments.





En el cas de el comerç a l'detall, el president de Pimec Comerç, Alex Goñi, ha indicat que hi ha més de 300.000 treballadors perjudicats i que la pèrdua d'ingressos diària ascendeix fins als 87 milions.





"Necessitem ajudes potents i ràpides però també tornar a treballar de manera normal. Les mesures ens han estigmatitzat i podem acabar amb un sector que és essencial per a Catalunya", ha incidit.





De el sector de l'allotjament, el president executiu de l'Associació Alt Empordà Turisme, Esteve Guerra, ha indicat que l'afectació arriba fins als 50.000 treballadors i la pèrdua és de 21,4 milions d'ingressos diaris: "Així no arribarem a l'estiu. patim molt empreses i treballadors i és molt important que s'habilitin mesures per a l'allotjament ".





Sobre la decisió de l'Procicat d'allargar dues setmanes més les restriccions a Catalunya, el president de la patronal ha indicat: "Hem de respectar la decisió però només fa que afegir raons a tot el que estem demanant. Si seguim ampliant restriccions s'hauran d'ampliar també les ajudes ".