La revolució de Kamala Harris: la vicepresidenta que arriba per seguir trencant barreres

"Ho hem aconseguit, Joe", va dir la vicepresidenta electa d'Estats Units, Kamala Harris, quan els mitjans van projectar la victòria demòcrata a les eleccions presidencials de el 3 de novembre. I, encara que Joe Biden ho havia aconseguit, el triomf de la seva companya de fórmula tampoc és menyspreable, sinó que es tracta d'una fita més que sumar a la llista de barreres que ha superat.









La carrera política de Harris, de 56 anys, està plena d'èxits transcendentals. Filla d'immigrants de Jamaica i l'Índia, ha estat fiscal de districte de Sant Francesc, la primera dona negra fiscal general de Califòrnia i, el 2017, va esdevenir la segona senadora negra dels Estats Units.





D'aquí, i com la primera vicepresidenta de la nació nord-americana --també la primera persona de raça negra a aconseguir tal distinció--, es convertirà en la dona que ocupa el càrrec La vicepresidenta electa d'Estats Units, Kamala Harris. - Robin Rayne / ZUMA de major rang en la història dels Estats Units, una fita que fins ara ostentava la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi.





Tot i que el càrrec de vicepresident se sol menysprear per ser secundari, assumint que és bàsicament testimonial, Harris tindrà poder per a, per exemple, decantar la balança a favor de el Partit Demòcrata al Senat, empatat en nombre de membres republicans i demòcrates, gràcies a el seu vot de qualitat.





Com a dona no blanca en un entorn predominantment blanc, el seu històric triomf representa milions de dones amb freqüència passades per alt, històricament subrepresentades i sistemàticament ignorades. Per primera vegada en els més de 200 anys d'història de país, aquest perfil es converteix en receptor d'aquest nou poder que encarna Harris.





"Que estigui aquí aquesta nit és un testimoni de la dedicació de generacions abans que jo", va recordar Harris durant el discurs d'acceptació de la seva candidatura a la Convenció Nacional Demòcrata a l'agost.





Per a les dones, en general, la seva presència pot marcar la diferència, ja que una de les raons que influeixen en la seva baixa participació en política és, precisament, la manca de models. El treball de Harris pot, així, alleujar la bretxa de gènere en política.





"Sento que les noies negres com jo poden postular-se per delegada de la classe, les dones negres com jo poden anar a per coses grans en la vida com va fer ella", va dir Paris Bond, una nena de 14 anys, a la cadena de televisió CNN a l'agost.





"Ningú pot negar el poder de veure a algú que comparteix una identitat, com el seu gènere o la seva raça, que són tan importants en la societat nord-americana, certament, en una posició de poder", resumeix la directora de la Iniciativa de Gènere de la escola de Negocis de Harvard, Colleen Ammerman, segons recull la revista 'Forbes'.





Durant la seva carrera cap a la Casa Blanca, mai ha evitat esmentar els problemes als quals s'ha enfrontat mentre intentava obrir-se camí en política, subratllant que les persones sempre han intentat encajonarla. "Jo no escoltava. I vam guanyar", incideix.





La mateixa vicepresidenta electa ha fet al·lusió a les barreres que ha trencat durant la seva vida en actes electorals. Segons la seva opinió, de ser la primera requereix que els votants "vegin que pot alliberar-se del que ha estat". Potser, el que millor defineix el camí recorregut per Harris és la frase que la seva mare, Shyamala, solia dir-li: "Pot ser que siguis la primera a fer moltes coses, però assegura't de no ser l'última ".





UN PAS MÉS





La Vicepresidència col·loca a Harris com una ferma candidata a la Presidència en futures eleccions, en cas que opti per postular-novament, com ja va fer en la cursa del 2020.





A més, en cas que el president morís o quedés incapacitat --Biden té 78 anys--, podria accedir al Despatx Oval en un país en què la bretxa de gènere encara segueix sent considerable.





Actualment, 122 dels 435 membres de la Cambra de Representants són dones, un 27,2 per cent. Encara que baixa, és una xifra de representació femenina rècord.





Al Senat constitueixen el 26 per cent, són 26 de 100. En total, segons Inter-Parliamentary Union, només el 25,1 per cent dels parlamentaris de tot el món són dones. A més, que Kamala Harris fos la presidenta de el país més ric, poderós i influent del món marcaria la diferència en un món en el qual, al juny de 2019, només 11 dones són caps d'Estat i 12 caps de govern, segons dades difoses per ONU Dones.





Els nord-americans estan dividits sobre una eventual Presidència de Kamala Harris. Un sondeig elaborat per Pew Research mostra que la meitat dels enquestats creu que Harris està "qualificada" per servir com a president, mentre que un 47 per cent es mostra en contra. Són majoria --un 55 per cent- els que esperen que exerceixi la "influència adequada" en l'administració Biden.





Per contra, un altre 36 per cent considera que acabarà assumint una "excessiva càrrega de responsabilitats", mentre que únicament el 7 per cent anticipa que serà una figura "testimonial".





Harris i Biden prendran possessió com a vicepresidenta i president dels Estats Units aquest dimecres. "Es tracta de l'ànima d'Estats Units i la nostra voluntat de lluitar per ella. Tenim molta feina per davant. Comencem", ha manifestat la vicepresidenta al guanyar els comicis.





D'altra banda, el gabinet de Biden serà el que més presència femenina tindrà en tota la història

d'Estats Units. El president electe ha nominat a dones per a cinc dels 15 llocs de

primera línia, xifra que supera per un els rècords batuts pels seus predecessors Bill Clinton,

George W. Bush i Barack Obama. Els dos primers van incloure a quatre dones en els seus gabinets

originals dels seus segons mandats, mentre que Obama ho va fer en la seva primera legislatura.





Les nominacions de Biden per a llocs en l'Executiu nord-americà són històriques també per altres raons. Tal com va prometre, "tant la Casa Blanca com el gabinet seran com el país". Fins i tot sense paritat de gènere, l'equip de Biden batrà rècords en diversitat, el que trenca a l'almenys dos 'sostres de vidre'.





A la llista, destaca Janet Yellen, la primera dona a presidir la Reserva Federal dels Estats Units, el banc de la major economia mundial, com la primera dona a ser secretària del Tresor. També la membre de la Cambra de Representants Deb Haaland per secretària del Interior que, si es confirma, seria la primera nativa americana membre del gabinet.





Biden també ha nominat a la legisladora Marcia L. Fudge per dirigir el desenvolupament urbà i d'habitatge, a l'exgovernadora de Michigan Jennifer Granholm per dirigir el Departament d'Energia i a la governadora de Rhode Island, Gina Raimondo, com a secretària de Comerç.