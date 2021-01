El preu de l'electricitat ha baixat un 32% aquest dimecres

Aquest dimecres el preu de l'energia elèctrica ha baixat un 32%, en contraposició a la pujada puntual que es va registrar a principis d'any coincidint amb el començament de la borrasca Filomena i l'onada de fred posterior.





La forta baixada d'avui està d'acord amb que s'esperava des de fa dies des del Ministeri per a la Transició Ecològica. La vicepresidenta Teresa Ribera ha explicat en nombroses ocasions que el pic de pujada que es va produir durant la borrasca Filomena va ser un episodi conjuntural i puntual, que no va a interrompre la tendència de descens de preus de l'energia que ja va iniciar aquest govern fa dos anys tenint com a objectiu principal d'aquesta tendència la protecció dels col·lectius més vulnerables.





Des d'aquesta perspectiva, el govern reitera que l'important és veure el conjunt de les dades al llarg dels mesos per poder analitzar la tendència. La realitat és que entre 2018 i 2020 el preu de l'energia ha caigut un 40%, la qual cosa s'ha traduït en un estalvi de la factura de la llum d'un consumidor mitjà de 120 euros a l'any per 11 milions de llars.





Més enllà de les recents oscil·lacions conjunturals, el Govern treballa des del primer dia en construir un marc de mercat energètic que possibiliti una baixada estable i sostenible en el temps.





Cal recordar que, a partir de l'1 d'abril, s'inclouran tres trams horaris amb diferents preus en cada rebut per fomentar l'estalvi entre els contribuents i que la tarifa de la llum començarà a reduir-se aquest any per milions de clients que tenen contractada la modalitat "preu voluntari per al petit consumidor".





Per afavorir aquesta dinàmica, el govern d'Espanya va aprovar la creació de Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric, de tal manera que els costos de les energies renovables deixaran de carregar-se en el rebut de la llum i passaran a ser costejats per les empreses energètiques . Això portarà a que, en els propers cinc anys, els consumidors podran veure reduïda la seva factura fins a un 13%.





Gràcies a aquestes reformes del sistema elèctric, la tendència és clara i les previsions del mercat oficial de l'electricitat indiquen que aquest proper mes de febrer el preu de l'energia baixarà un 37% respecte al preu mitjà durant l'onada de fred (7 a l' 18 de gener), i un 45% en el segon trimestre.