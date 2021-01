Sánchez reclama assumir les tesis del TSCJ i vol "ben aviat" un Govern amb plenes facultats

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat assumir la decisió que prengui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) sobre la data de les eleccions catalanes, tot i que ha manifestat que li agradaria que la "crisi de governabilitat" que al seu parer existeix a Catalunya "es resolgui com més aviat millor", i que "com més aviat" hi hagi un "Govern amb plenes facultats".





"Jo, com a president de Govern, el que m'agradaria és que aquesta crisi de governabilitat, que també es va obrir amb Quim Torra quan va dir fa un any que el Govern estava esgotat, es resolgui com més aviat millor", ha assegurat aquest dimecres en la trobada 'Fons Europeus, les claus per a la recuperació'









Així ho ha posat de manifest, a l'ésser preguntat sobre la polèmica de les dates de les catalanes, que després de ser ajornades per la Genralitat de el 14 de febrer a l'30 de maig, la justícia ha decidit suspendre de forma provisional aquest ajornament, davant els recursos presentats.





Tot i que no s'ha posicionat directament sobre la data, Sánchez sí que ha manifestat que li agradaria que aquesta "crisi de governabilitat" es resolgui "com més aviat", i ha recordat que aquesta decisió de ajornar, ara en suspens pel TSJC, no va comptar amb el consens de tots els partits - -el PSC és un dels que s'oposa a l'ajornament a l'30 de maig--.





Segons el president, l'important és que els catalans "puguin triar un Govern que pugui abordar amb plenes competències la tasca de la recuperació econòmica i de la retrobada" a la qual està trucant qualsevol govern.





"Catalunya té una gran oportunitat de convertir-se en un dels principals regions d'avantguarda de la recuperació econòmica i modernització i per això Catalunya necessita com més aviat millor un Govern amb plenes facultats competencials", ha aprofundit.





En tot cas, el cap de l'Executiu ha assegurat que tothom haurà de "assumir" la decisió que prengui la justícia catalana, que de moment ha suspès de manera cautelar aquest ajornament, tornant a estar en vigor la data de l'14 de febrer.