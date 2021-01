El Cornellà es cita amb la història amb la visita del Barça

La Unió Esportiva Cornellà es cita amb la història aquest dijous amb ocasió de la visita del Barça de Ronald Koeman en partit corresponent als setzens de final de la Copa d'Rei. En eliminatòria a partit únic, al Nou Municipal de el conjunt del Baix Llobregat acull, per primera vegada, a el primer equip blaugrana ... i no al filial amb el qual els "verds" s'han trobat en no poques oportunitats.





Arriba el moment de l ' "embat genial", en expressió utilitzada pel bon entrenador dels locals, Guillermo Fernández Romo, que s'han guanyat, en el terreny de joc, el premi de seguir gaudint de la Copa després de fulminar el Dia de Reis a l' actual líder de la Primera Divisió: l'Atético de Madrid de Diego Pablo Simeone.





La tràgica situació pandèmica impossibilita que el Cornellà-Barça es pugui disputar amb públic a les grades encara que el club del Baix Llobregat ha intentat la presència de, al menys, entre 300 i 400 aficionats. Un context cruel per a una afició molt entregada i animosa en un camp amb un aforament de 850 persones. El club ha optat per la venda d'entrades virtuals, a cinc euros, amb sorteig de la pilota amb el qual es va guanyar a l'Atlético signat pels jugadors. La col·laboració dels seguidors és, més que mai, imprescindible.





El Cornellà, que ja "va fulminar" a l'Atlètic, espera a el Barça a la Copa. Foto: UE Cornellà





El "regalàs" de la visita d'el Barça no desvia, però, a la "família" del Cornellà de l'objectiu que els "donarà de menjar" competitivament: oferir la seva millor versió en l'exigent subgrup "català" de Segona B. Amb 13 punts, el quadre de Fernández Romo segueix en play-off de descens en vuitena plaça ... i després de la gran i merescuda festa amb el Barça reben diumenge que ve (a partir de les set del vespre) al sempre complicat Associació Esportiva Prat de l'excel·lent tècnic, Pedro Dólera.





Davant el Barça, el quadre del Baix Llobregat, no podrà comptar, per greu lesió, amb l'autor de l'històric gol en el partit de Copa davant l'Atlético: Adrián Jiménez. Ni Pitu, ni Critian Lobato (que va jugar al futbol base blaugrana) tampoc podran estar disponibles.





Koeman, per la seva banda, podria donar protagonisme per a aquesta cita copera a futbolistes, també de l'filial, que tindran una gran ocasió per reivindicar-: el portuguès Trincao, fitxat a l'estiu per 31 milions, Àlex Collado, Ilaix Moriba, Junior Firpo, Konrad de la Font, Óscar Mínguez o el mateix Riqui Puig. No està el pati blaugrana per a moltes confiances però, sens dubte, jugadors no habituals s'han de posar la "granota de treball" per evitar una decepció sonada.