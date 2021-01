Catalunya detecta 16 casos de la soca britànica

Catalunya ha detectat 16 casos de la variant britànica del coronavirus, ha explicat aquest dimecres el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha dit que el sistema sanitari està atent a l'impacte que pot tenir el cep.









En roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, Argimon ha assegurat que dels 16 casos detectats fins ara ha alguns "sense antecedents epidemiològics".





El secretari de Salut Pública ha explicat que s'ha posat en marxa per part de quatre grans hospitals catalans - Vall d'Hebron, Can Ruti, Clínic i Bellvitge - un protocol conjunt per a la seqüenciació de virus, a què es podran sumar més centres.





Argimon ha assenyalat que el protocol preveu que dels casos diaris --al voltant ara als 3.500-- es prengui una mostra aleatòria d'un 10% per veure si donen positiu en aquesta o altres nous ceps --estimen que ho faran entre un 6 i 10% -, i d'aquests casos fer la seqüència total de el genoma per certificar que es tracta d'aquesta variant.





Ha dit que aquesta seqüenciació permetrà veure l'impacte de la variant britànica a Catalunya, per al que necessiten disposar de més dades.