VÍDEO. Dos morts i vuit ferits a la brutal explosió d'un edifici al centre de Madrid

S'ha produït una gran explosió en un edifici en el centre de Madrid, al carrer Toledo. Segons la delegació del Govern central a Madrid, de moment s'han confirmat quatre víctimes mortals i desenes de ferits.









L'edifici on s'ha produït l'explosió està al costat de la residència d'ancians La Paloma on, segons confirma la direcció, no hi ha ferits.









En les imatges compartides a les xarxes socials es pot veure com l'edifici ha quedat en ruïnes. Els serveis d'emergència ja han arribat al lloc i estan evacuant als ferits.

















VIDEO DE L'EXPLOSIÓ





