L'Audiència Nacional confirma presó per al creador de l'antivirus McAfee mentre es tramita la seva extradició als EUA

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la situació de presó provisional acordada per l'empresari John McAfee, creador de l'antivirus McAfee, mentre es tramita la seva extradició als Estats Units, on està reclamat per cinc delictes d'evasió de impostos i altres tants d'impagament d'impostos.









En un acte amb data de el 14 de gener de 2020, la Sala ha rebutjat les al·legacions exposades en el recurs d'apel·lació presentat pel reclamat en relació amb el transcurs el termini legal concedit a les autoritats dels Estats Units per a la remissió de la documentació extradicional , així com la falta de legitimitat i de la necessitat de la mesura imposada.





Els magistrats reiteren els arguments que van motivar la interlocutòria dictada el passat mes de desembre, quan van confirmar la decisió que va adoptar l'exjutge instructor José de la Mata d'enviar a presó provisional mentre es tramita el procés d'extradició.





En aquest sentit, la Sala insisteix que, a més de la sostracció a l'acció de la Justícia al seu país i un altre intermedi i la negativa manifestada al lliurament, "és insuficient l'arrelament personal i familiar que invoca, donada l'escassa antiguitat de l' contracte d'arrendament que aporta (gener de 2020, nou mesos abans de la detenció) i que no pot deduir-se de la documental mèdica que acompanya risc per a la salut derivat de la seva permanència a la presó, la qual reflecteix malalties pròpies de la seva edat, 75 anys ".





En tot cas, afegeix el tribunal, "res no obsta que pugui seguir el seu tractament al centre penitenciari. I que no li impediria fugir de ser necessari, com es dedueix dels seus moviments anteriors per diversos països".





INGRESSOS NO tributats





El multimilionari nord-americà John David McAfee va ser detingut el passat 3 d'octubre a l'aeroport del Prat de Barcelona i un dia després va comparèixer davant el magistrat --que en aquest moment es trobava de guàrdia-- per videoconferència.





Segons el fiscal nord-americà, McAfee va obtenir milions en ingressos promovent moneda digital, treballs de consultoria, conferències i venda dels drets de la història de la seva vida per a un documental. Aquestes activitats li van generar uns considerables ingressos, malgrat la qual cosa entre 2014 i 2018 no va presentar declaracions d'impostos.





L'acusació no indica que durant aquests anys McAfee hagi rebut ingressos o hagi tingut alguna connexió amb l'empresa antivirus que porta el seu nom. Durant aquests anys, el magnat suposadament va eludir la seva obligació tributària a l'ordenar que els seus ingressos es pagaran en comptes bancaris i comptes d'intercanvi de moneda digital a nom dels nominats.





A més assenyala que McAfee va intentar evadir el Servei de Recaptació d'Impostos (IRS, en anglès), la Hisenda de Estats Units, ocultant actius, inclosos béns immobles, un vehicle i un iot, a nom d'altres.