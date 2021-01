Mor als 63 anys l'escriptor Luis Arias Argüelles-Meres

L'escriptor i intel·lectual Luis Arias Argüelles-Meres ha mort aquest dimecres de forma prematura en Llaniu, al municipi de Sales, on havia nascut fa 63 anys.





Luis Arias va ser Premi Asturies de la crítica en la modalitat de columnisme literari, de l'Associació d'Escriptors d'Asturies i era professor de llengua castellana i literatura a l'IES César Rodríguez de Grau. Actualment era representant de Podem Asturies al RIDEA.





El president de el Principat, el socialista Adrián Barbón, ha transmès el seu condol a la família a través d'un apunt a twitter. "Una persona culta, coneixedor de la història, reivindicatiu i valent que mai va callar res ni davant ningú. Un home bo", ha indicat el cap de l'Executiu.





Institucions com l'Acadèmia de la Llingua Asturiana i associacions com la Xunta per la Defensa de la Llingua Asturiana o Iniciativa pol Asturià també han lamentat la seva pèrdua i destacat el seu compromís amb la defensa de l'oficialitat.