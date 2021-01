Carrizosa creu que les eleccions catalanes s'ajornaran

El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha defensat que es podran posposar les eleccions catalanes, que no li "cap dubte", i ha urgit a la Generalitat a fer bé les al·legacions davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aconseguir l'efectiu ajornament.













En la seva intervenció aquest dimecres a la Diputació Permanent de Parlament després de la compareixença del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat l'executiu català de no haver presentat el decret d'ajornament degudament emplenat: "És que si no fan servir les eines no podem fer res ".





"Com Govern dipositem en vosaltres aquesta missió: Senyors de Govern ajornin a el 30 de maig les eleccions. I ara que hi havia una cosa en què ens posàvem d'acord, vostès ho executen malament i fan un nyap i una pífia", ha incidit.





"En comptes de fer veure que Catalunya està judicialitzada, per què no fan les coses bé? Després no vagin tirant la culpa a la conspiració que sempre diu el senyor Dalmases, d'aquesta Espanya dictadora i no sé què", ha afegit.





Finalment, ha recordat que la nova data electoral va ser acordada per l'àmplia majoria dels grups parlamentaris, per protegir els catalans d'una convocatòria que mobilitzaria "5,2 milions de persones, que podria generar contagis i morts, dissuadir la participació política i generar molta abstenció ".