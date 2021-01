ERC acusa Illa de posar en risc la salut dels catalans si es mantenen les eleccions

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha acusat aquest dimecres a ministre de Sanitat i candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, de voler "posar en risc la salut de centenars de milers de catalans" mantenint les eleccions el 14 de febrer.













En la seva intervenció a la Diputació Permanent de Parlament després de la compareixença del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat d'irresponsable al PSC ja Illa, ja que creu que està darrere dels recursos presentats per impugnar l'ajornament del 14F per part de "partits del seu entorn ", com federalistes d'Esquerres o la Lliga Democràtica.





Segons Sabrià, als socialistes "només els mouen i preocupen els interessos electorals, no salvar vides", i considera que Illa és l'únic ministre de Sanitat de la UE que anteposa els interessos partidistes davant els sanitaris.





El dirigent republicà ha qualificat aquesta situació com un 155 encobert: "El règim ha canviat de candidat. Abans era Acostades i ara és Illa. Però una altra vegada no se sortiran amb la seva".





"Ens és igual el 14 de febrer o el 30 de maig. Els tornarem a guanyar una altra vegada", i ha demanat acabar amb la judicialització de la política catalana perquè, al seu parer, les eleccions a Catalunya estan en mans dels jutges.