La Fundació La Caixa destina 2,2 milions per millorar la convivència intercultural i la cohesió social

La Fundació La Caixa destinarà aquest any 2,2 milions d'euros a millorar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social per tal de contribuir a la construcció d'una societat més inclusiva, justa i igualitària en el context actual del Covid-19.









Aquesta inversió es canalitzarà a través del suport a 80 projectes que han estat seleccionats en la Convocatòria d'Interculturalitat i Acció Social 2020 que ajudaran a més de 40.000 persones, majoritàriament persones immigrants, persones residents en barris, o nens, nenes i joves en edat escolar , segons detalla l'entitat.





La cinquena convocatòria del Programa d'Iniciatives Socials 2020 s'ha adaptat completament a l'actual context social, ajustant les bases per incloure en els objectius aquells projectes que aborden les noves necessitats derivades de la crisi de la Covid-19 i que potencien l'acompanyament als col·lectius socials més castigats.





El 75% dels projectes seleccionats donen resposta a l'impacte d'aquesta crisi en els col·lectius als quals es dirigeixen, i la meitat d'aquests projectes s'han adaptat explícitament a les noves necessitats derivades de la pandèmia.





En aquest sentit, els projectes aborden reptes com la promoció de la convivència davant les dificultats pròpies produïdes per les noves mesures de seguretat basades en la distància social o la sensibilització de la població per combatre nous discursos racistes i excloents basats en estereotips.





En una segona línia prioritària, els projectes focalitzen els seus objectius en la prevenció d'addiccions a drogues i internet per part de nens i joves, així com a la prevenció de la violència intrafamiliar.





Amb aquesta convocatòria, la Fundació La Caixa col·labora amb les entitats socials compromeses en la construcció d'una societat més inclusiva, cohesionada i plural a través de projectes que impulsen la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social i que potencien la igualtat d'oportunitats per a totes les persones.





ÀMBITS D'ACTUACIÓ

La present convocatòria s'estructura en quatre àmbits d'actuació: gestió de la diversitat i mediació comunitària, promoció de la inclusió, el respecte i els valors de la comunitat, participació social i desenvolupament comunitari i programes educatius i de prevenció (addiccions, violència, etc. .).





En l'àmbit de gestió de la diversitat i mediació comunitària s'han seleccionat 14 projectes amb 6.861 beneficiaris que tenen entre els seus objectius la formació de persones de la comunitat perquè desenvolupin accions antirumors contra estereotips racistes, accions que promouen la mediació i la resolució de conflictes entre membres de diferents orígens culturals, iniciatives de l'àmbit de la salut comunitària i l'educació o la capacitació de persones que viuen al barri per tal que es converteixin en líders d'associacions o agents de canvi.





En l'àmbit de la promoció de la inclusió, el respecte i els valors de la comunitat, en el qual s'han seleccionat 13 projectes amb 7.345 beneficiaris, els projectes seleccionats incideixen en activitats de relació intercultural que promouen la inclusió de col·lectius immigrants, programes de promoció dels valors compartits per diferents cultures i accions de coneixement i intercanvi entre diferents comunitats que facilitin la realització d'activitats conjuntes.





El tercer àmbit d'actuació, amb 31 projectes seleccionats i 15.698 beneficiaris, aborda la participació social i el desenvolupament comunitari a través de la implementació de processos participatius en els quals interactuen els diferents recursos d'un barri, la participació social i comunitària intergeneracional, xarxes de suport entre veïns d'un barri, treball en xarxa entre entitats d'un mateix territori o la generació d'estratègies de participació que fomentin la convivència.





Finalment, el quart àmbit d'actuació dirigit principalment a nens, nenes i joves en context escolar i destinat a programes educatius i de prevenció amb 22 projectes seleccionats i 10.939 beneficiaris, comparteix els objectius de prevenció de la violència a dones, joves o relacionada amb el assetjament escolar, la prevenció de consum de drogues, el foment d'hàbits de vida saludables i la prevenció de l'abandonament escolar.





Aquesta és la cinquena convocatòria que es resol en el marc del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2020, que enguany inverteix un total de 17,5 milions d'euros també en l'atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, a la lluita contra l'exclusió social i la pobresa infantil, a la inserció sociolaboral, a l'habitatge d'inclusió social i a l'acció social en l'àmbit rural.





Com cada any, els criteris de selecció dels projectes també han tingut en compte el suport de l'Administració o la col·laboració efectiva entre entitats socials a través del partenariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen. En aquest sentit, cal destacar que en aquesta convocatòria més de la meitat dels projectes seleccionats han estat presentats en partenariat per dos o més entitats socials del territori.





El director general de la Fundació La Caixa, Antoni Vila, ha destacat l'esforç que han fet les entitats per impulsar projectes que responen a les noves necessitats socials sorgides de la crisi sanitària i ha revalidat el compromís de la fundació en aquest àmbit.





"La construcció d'una societat més inclusiva, plural i tolerant requereix un compromís comunitari cap al respecte a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats, i justament en aquests objectius incideix la present convocatòria", ha assenyalat el director general de la Fundació La Caixa.





El Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2020 renova un any més el compromís amb les entitats, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de Nacions Unides (ONU), donant suport a iniciatives que contribueixin a reduir les desigualtats arreu del món i combatre el discurs de l'odi dirigit especialment contra els col·lectius més vulnerables.