Espanya registra un nou rècord de contagis en un dia, amb 41.576 nous casos

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dimecres, amb dades procedents de les comunitats autònomes, 41.576 nous casos de coronavirus, fet que suposa un nou rècord de contagis des del començament de la pandèmia. De fet, el rècord es va assolir el passat 15 de gener, quan es van comunicar 40.197 noves infeccions.













De tots ells, 18.500 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 15.578 registrats el dimarts. La xifra global de persones infectades de Covid-19 des del començament de la pandèmia se situa en les 2.412.318.





La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies segueix incrementant-se, situant-se en els 736,23 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 714,21 notificat dimarts pel departament que dirigeix Salvador Illa.





Pel que fa als morts per Covid-19, aquest dimecres s'han notificat 464 més, dels quals 1.146 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 54.637 persones.





En l'actualitat, hi ha 25.228 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 3.583 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 3.635 ingressos i 2.563 altes. A més, en l'última setmana 6.182 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 525 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa aquest dimecres al 19,95 per cent i en les UCI al 35,02 per cent.





De les 18.500 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 5.570 s'han localitzat a Madrid, si bé 1.013 a Andalusia, 827 a Aragó, 366 a Astúries, 276 a Balears, 277 a Canàries, 204 a Cantàbria, 400 a Castella -La Manxa, 2.703 a Castella i Lleó, 2.550 a Catalunya, 38 a Ceuta, 448 a Comunitat Valenciana, 976 a Extremadura, 1.354 a Galícia, 64 a Melilla, 177 a Múrcia, 206 a Navarra, 666 al País Basc i 385 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 5.664 morts a Andalusia (166 en l'última setmana); a Aragó 2.795 (61 en els últims set dies); a Astúries 1.424 (33 en l'última setmana); a Balears 538 (20 en els últims set dies); a Canàries 490 (28 en una setmana); a Cantàbria 417 (nou en els últims set dies); a Castella-la Manxa 4.223 (54 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 5.408 (62 en els últims set dies).





A més, 9.159 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (67 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 67 morts des del començament de la pandèmia (cinc en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 3.803 (285 en els últims set dies); a Extremadura 1.250 (76 en una setmana); a Galícia 1.562 (103 en els últims set dies); a Madrid 12.149 (43 en els últims set dies); a Melilla 49 (dos en els últims set dies); a Múrcia 852 (56 en els últims set dies); a Navarra 993 (10 en els últims set dies); al País Basc 3.180 (52 en els últims set dies); i a La Rioja 614 (14 en els últims set dies).