L'Ajuntament creu que el 'sense sostre' que va morir dimarts no portava molt de temps a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona creu que l'home 'sense sostre' trobat sense vida aquest dimarts a la tarda al carrer Consell de Cent "havia arribat recentment a la ciutat", segons han informat aquest dimecres fonts municipals.

















El consistori ha lamentat la mort d'aquesta persona, que no tenia documents, no era coneguda pels equips de carrer i no consta que tingués relació amb les entitats socials de la ciutat, han explicat les mateixes fonts.





El consistori ha explicat que aproximadament la meitat de les persones sense llar que es dirigeixen als centres de primera acollida arriben a la ciutat en els últims tres mesos, i que el 60% de les persones allotjades en els allotjaments activats arran de la Covid van arribar sense tenir contacte previ amb serveis socials.





El consistori, per aquesta raó, ha insistit en la necessitat d'augmentar la coordinació supramunicipal i els esforços conjunts per afrontar aquesta problemàtica i ha recordat que ha doblat els recursos que destina per atendre el sensellarisme des de 2015.





Actualment dóna feina 45 milions i durant el 2020 ha obert més de 500 places estructurals per atendre aquestes persones: "Tot i així, Barcelona en solitari no podrà donar resposta a una problemàtica que és global i que té a veure amb causes que van més enllà de les competències municipals ", apunten aquestes fonts.