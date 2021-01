El Tribunal General de la Unió Europea declara inadmissible el recurs de Junqueras sobre la seva immunitat

El Tribunal General de la Unió Europea (TUE) ha declarat aquest dimecres inadmissible el recurs que havia presentat l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras contra la negativa de el president de Parlament Europeu, David Sassoli, de prendre mesures urgents per confirmar la seva immunitat.





Al juliol de 2019, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba va sol·licitar al president de l'Eurocambra en nom de l'líder independentista que adoptés mesures urgents per confirmar la immunitat de Junqueras com a eurodiputat. Dies abans, la Junta Electoral Central havia declarat vacant el seu escó al Parlament Europeu perquè, a l'estar en presó provisional per la causa de l' 'Procés', no se li havia concedit permís per jurar o acatar la Constitució.





L'italià Sassoli va denegar aquesta sol·licitud en un escrit que va enviar a l'eurodiputada Riba a l'agost de 2019. L'Eurocambra va inadmetre després un recurs plantejat per Junqueras contra aquesta decisió sota l'argument que no es dirigia contra un acte que pugui ser objecte d'un recurs d'anul·lació d'acord amb les normes europees.





La legislació comunitària permet que els tribunals europeus decideixin sobre la inadmissió si la part demandada ho sol·licita i sense entrar en el fons de l'assumpte. En aquest cas, i després de sol·licitar l'Eurocambra que es decidís sobre la inadmissió, el Tribunal General ha declarat en un acte inadmissible el recurs de Junqueras. No obstant això, es tracta d'una decisió sobre la qual cap recurs.





Així, el Tribunal General assenyala en primer lloc que la sol·licitud de l'eurodiputada d'ERC no podia ser considerada una sol·licitud d'empara de la immunitat d'un diputat europeu, sinó una petició dirigida a Sassoli "amb la finalitat que aquest adoptés amb caràcter urgent una iniciativa per confirmar la immunitat que hauria gaudit Junqueras en la seva condició d'eurodiputat ".





Posteriorment, el tribunal de Luxemburg afegeix que el president de l'Eurocambra "no està obligat cap manera a adoptar la iniciativa de confirmar la immunitat d'un diputat europeu", així com que "disposa d'una facultat discrecional a això, fins i tot quan el diputat estigui detingut o vegi restringida la seva llibertat de moviment ".





En conseqüència, el TJUE conclou que la denegació de la sol·licitud de l'eurodiputada d'ERC "no és un acte impugnable". A això s'afegeix en qualsevol cas que "no podia donar lloc al fet que el president de Parlament Europeu adoptés una mesura generadora d'efectes jurídics obligatoris enfront de les autoritats espanyoles".