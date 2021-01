Els rectors demanen el cap del Ministre Castells al president Sánchez

Sectors de la Conferència de Rectors de les Universitats (CRUE) han demanat una substitució de l'catedràtic de Sociologia a el comandament de l'ministeri i han demanat que un "tècnic" sigui el seu substitut, assenyalant a l'actual secretari general d'Universitats, José Manuel Pingarrón.





















La reforma de el sector universitari proposta per Castells no convenç el professorat i es preparen per a una ofensiva que acabi amb el mandat de l'Ministre d'Ada Colau.





A la Moncloa, epicentre de Govern de Pedro Sánchez, s'obren a una possible substitució en el marc global d'una remodelació de Consell de Ministres en els mesos estivals. El nom que circula de moment com el seu possible substitut és Pingarrón, actual secretari general d'Universitats, el segon càrrec més important de l'ministeri, pot complir amb aquestes exigències.





La seva trajectòria acadèmica i el seu passat a la CRUE poden convertir-se en la solució salomònica que acontenti el sector. Pingarrón, de fet, va ser secretari executiu de l'àrea d'investigació de la CRUE fins a 2018 i gaudeix de suports en aquesta institució.





Cal assenyalar que fins i tot en el bloc de Unides Podem el ministre Castells no té suports. Pablo Iglesias va elegir per assegurar l'aliança amb Ada Colau perquè Castells va ser una "quota" dels Comuns. Però ara les relacions entre Esglésies i Colau s'han refredat, i des de l'entorn de l'alcaldessa van comentar a aquest diari que contemplaven la sortida de el ministre i buscaven un substitut.





Alguns estrategs de Sánchez ja s'obren a modificacions en l'equip de Govern després d'aquests comicis, que encara no tenen una data definitiva. I en el cas d'Universitats apunten a una possible unificació amb Ciències, que actualment lidera el ministre Pedro Duque.