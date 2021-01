Augmenten a quatre els morts en l'explosió d'un edifici a Madrid després de la mort d'un sacerdot

L'Arxidiòcesi de Madrid ha informat a primera hora d'aquest dijous de la mort del sacerdot Rubén Pérez Ayala per les ferides sofertes a causa de l'explosió d'una residència sacerdotal situada al número 98 del carrer Toledo de la capital, elevant a quatre les víctimes mortals.









Segons ha informat la mateixa Arxidiòcesi al seu compte de Twitter, el sacerdot de 36 anys hauria mort a les 01:42 hores de la matinada d'aquest dijous després d'haver estat traslladat a l'hospital per les ferides.





Pérez Ayala va ser ordenat sacerdot per l'arquebisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, el passat mes de juny després de formar en el seminari Redemptoris Mater de Madrid. La parròquia de Mare de Déu de la Paloma, segons ha apuntat la institució, era la primera destinació com a sacerdot de Pérez Ayala.





L'explosió es va produir aquest dimecres en un edifici pertanyent a la Parròquia de la Mare de Déu de la Coloma i Sant Pere el Real, on es trobaven els salons i l'habitatge dels sacerdots.





Fins ara, entre les víctimes hi un home de 85 anys que transitava pel carrer en el moment de la deflagració i un altre que també passava per la via urbana. El tercer mort va ser el tècnic de calderes.