El TSJC inhabilita el conseller Bernat Solé per desobediència l'1-O

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat al conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, per un delicte de desobediència greu el 1-O, quan era alcalde d'Agramunt (Lleida), i li ha imposat una pena d'un any d'inhabilitació.





La sentència detalla que la seva inhabilitació inclou càrrecs públics electes i funcions públiques o d'administració "d'àmbit local, provincial, autonòmic, estatal o supranacional", i també li ha condemnat a una multa de 16.800 euros, ha explicat el TSJC en un comunicat aquest dijous.





La defensa de Solé té un termini de cinc dies per a presentar un recurs de cassació contra aquesta fallada davant el Tribunal Suprem (TS).





El tribunal considera que Solé, sabent que el Tribunal Constitucional (TC) va prohibir la votació del 1-O, "va tenir una participació activa i decidida en el seu desenvolupament i bona finalitat".





Els magistrats consideren provat que Solé coneixia directament pronunciaments del TC sobre la convocatòria del referèndum "i, per tant, de l'advertiment d'incórrer en delicte de desobediència si no s'abstenia d'implementar-la".





PROMOCIÓ I LOCALS MUNICIPALS





Retreu que va permetre que s'usés el local municipal del Casal Agramuntí per a celebrar un acte per a promoure la participació en el referèndum, i recalca que també va intervenir en l'acte, la qual cosa considera que va fer com a alcalde i com a diputat en el Parlament "aprofitant l'ocasió per a encoratjar públicament als oïdors a anar a votar el dia 1 d'octubre de 2017".





També assenyalen que el 7 de setembre va promulgar un decret d'Alcaldia amb el qual "es va comprometre a posar a la disposició de l'administració electoral del Govern de la Generalitat, per a la celebració del referèndum d'autodeterminació, el local de titularitat municipal utilitzat

habitualment en els diversos els processos electorals haguts en la localitat", el *CEIP Macià-Companys.





"PARTICIPACIÓ ACTIVA" EL 1-O





Respecte al dia de la votació, la sentència exposa que "va tenir una participació activa i decidida en el seu desenvolupament i bona fi, personant-se des del primer moment en el centre de votació i assumint de manera intermitent durant tota la jornada responsabilitats logístiques, de suport i d'assistència als organitzadors", als qui informava de les actuacions policials en pobles pròxims.





Afirmen que va actuar "col·laborant decisivament en la presa decisions capitals, com ara la d'amagar en lloc segur les urnes amb els vots dipositats en el seu interior i la documentació comprometedora relacionada amb la votació", així com per a avançar l'hora de tancament de la votació davant una possible intervenció policial per a requisar les urnes.