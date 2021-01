Albiol es reuneix amb Endesa per millorar la situació de les instal·lacions elèctriques en diversos punts de Badalona

L'alcalde Xavier Garcia Albiol, acompanyat del 3r tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gràcia, s’ha reunit amb representants d'Endesa per tractar diverses problemàtiques relacionades amb el subministrament elèctric que s’estan donant a diferents punts de Badalona. Durant la trobada s’ha acordat la creació d’equips formats per tècnics municipals i de l’empresa que s’encarregaran d’analitzar de forma separada les diferents afectacions amb l’objectiu de donar respostes concretes a les necessitats de cada barri.

















L’Ajuntament i la companyia han acordat també treballar conjuntament per regular els contractes de les persones que tinguin la llum punxada en un pis en propietat o amb contracte de lloguer. En aquest sentit, mitjançant Serveis Socials, s’informarà els veïns i veïnes de quins tràmits cal seguir per a regularitzar la seva situació i contractar el servei. A banda d’aquests acords, Garcia Albiol ha demanat a l'empresa que faci una major inversió en les zones de la ciutat on el cablejat és molt antic per tal d’assegurar un bon subministrament elèctric a tots els veïns i veïnes.





En referència a les punxades de llum per dur a terme activitats il·legals, especialment el cultiu de marihuana, l’Ajuntament i Endesa continuaran treballant plegats per posar fi a aquesta situació que provoca fortes sobrecàrregues a la xarxa i que perjudica els veïns que tenen el seu subministrament regularitzat. Concretament, la companyia continuarà treballant per detectar en quins punts es donen aquestes situacions i l’Ajuntament aportarà l’acompanyament policial necessari per poder procedir a tallar el subministrament d’aquestes connexions fraudulentes.





Després de la trobada l’alcalde de Badalona ha agraït “la bona disposició d'Endesa i el seu compromís en invertir a la ciutat, així com la seva col·laboració per lluitar contra el frau que es produeix en el subministrament elèctric per actes delictius i que causa els talls de llums a un carrer del barri de Sant Roc". Xavier Garcia Albiol ha assegurat que "amb el treball de tots aconseguirem que els veïns puguin viure tranquils a casa seva i que Badalona disposi d'unes instal·lacions a l'altura d'una ciutat com la nostra".