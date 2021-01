Investigadors de l'Hospital del Mar validen un mètode que preveu el dolor crònic postquirúrgic

En primer lloc, el tipus de procediment quirúrgic en el qual s'ha de sotmetre, la seva edat, el seu estat físic i mental (problemes d'ansietat o depressió) i si pateix dolor en l'àrea afectada abans de la cirurgia o en altres zones de el cos . Aquesta fórmula dóna una corba ROC (sigles en anglès de Receiver Operating Characteristic, Característica Operativa de l'Receptor, una representació gràfica de la sensibilitat de sistema) de l'73% sobre la predicció d'un pacient per desenvolupar dolor crònic després de la cirurgia.

En aquest estudi, s'han analitzat pacients durant un període de 18 mesos per avaluar la possible aparició de dolor postquirúrgic. Un anestesiòleg especialista en dolor va analitzar si patien dolor postquirúgico i si aquest es mantenia quatre mesos després de la intervenció, descartant altres possibles orígens.

Els investigadors consideren que el model es pot aplicar de forma general als quatre procediments quirúrgics analitzats i ara estudiaran si també es pot ampliar a altres intervencions. El dolor crònic postquirúrgic és un problema de salut de primer ordre, que, només als Estats Units, és una de les causes de l'epidèmia de consum i addició als opioides com analgèsics per combatre-ho, afectant a gairebé dos milions de persones (segons dades de l'any 2013).