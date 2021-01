Iberdrola i Danone Espanya s'uneixen per crear la planta fotovoltàica més gran d'Europa

Iberdrola i Danone han sumat forces en els seus compromisos de sostenibilitat amb la signatura d'un acord de compravenda d'energia a llarg termini (PPA, Power Purchase Agreement), que impulsarà el desenvolupament de la planta fotovoltaica més gran d'Europa.





La iniciativa consolida l'estratègia renovable de Danone a llarg termini i permet que el 100% de l'energia elèctrica renovable, utilitzada ja en les seves plantes i fàbriques, provingui d'aquest projecte solar.





L'acord assolit garantirà el subministrament d'electricitat verda a llarg termini a totes les plantes de producció de Danone i les seves deus a Espanya, situats a Astúries, Barcelona, Girona, Guadalajara, Granada, Madrid i València; així com als seus centres logístics i oficines. A aquesta aliança s'han sumat els proveïdors de Danone, Graham Packaging i Salvesen Logística.













L'acord assolit entre les dues companyies estableix que Iberdrola subministrarà energia neta als 29 punts de subministrament de Danone a Espanya, durant un període de 10 anys, des d'abril de 2022. El volum d'energia subministrat aquest PPA arribarà als 73GWh / any. Danone completarà el seu consum amb un altre contracte anual d'energia verda amb Iberdrola fins als 104 GWh / any.





L'energia elèctrica 100% renovable subministrada procedirà d'el projecte Francisco Pizarro -la planta fotovoltaica més gran projectada en l'actualitat a Europa, amb 590 MW de capacitat -, que Iberdrola construeix entre els municipis extremenys de Torrecillas de la Tesa i Aldeacentenera, a Càceres. Operativa en 2022, evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 245.000 tones de CO2 a l'any, reforçant la competitivitat d'aquesta tecnologia per a la protecció de l'entorn i la mitigació de l'escalfament global.





La seva construcció contribuirà a la generació d'ocupació -es preveu la implicació de més de 1.200 professionals en moments puntes del seu execució- ja dinamitzar el teixit industrial de la comunitat. El projecte representa una inversió superior als 300 milions d'euros.





Francisco Pizarro forma part de l'ambiciosa estratègia d'inversió en projectes de generació d'energia renovable d'Iberdrola a Espanya, així com de la seva aposta pels contractes bilaterals, com a via per promoure el subministrament d'energia a preus competitius i estables entre grans clients, compromesos amb un consum sostenible.





"A través dels PPAs, s'obren moltes oportunitats per al desenvolupament dels projectes renovables que estan transformant el present i el futur energètic al nostre país i contribuint a la recuperació econòmica. Els contractes de compra venda d'energia a llarg termini aporten estabilitat a les inversions i s'han convertit en una eina òptima per a la gestió de l'subministrament elèctric de grans consumidors, compromesos amb un consum net i sostenible. Aquests acords demostren la competitivitat de les renovables i la seva capacitat per a subministrar energia a preus assequibles i estables ", explica Àngels Santamaría, CEO d'Iberdrola Espanya.





Per Danone, la salut de les persones i la de la planeta estan íntimament relacionades i això es reflecteix en la seva visió "One Planet.One Health". "Aspirem a avançar cap a una nova forma de fer negocis que tingui en compte no només el compte de resultats sinó també l'impacte econòmic i social de la nostra activitat", afirma Paolo Tafuri, director general de Danone Iberia.





Renovables per a una recuperació en verd





Iberdrola compta amb una dilata experiència en l'àmbit dels PPAs a tot el món i gestiona acords de compravenda d'energia a llarg termini en mercats com Espanya, el

Regne Unit, Estats Units, Mèxic i Austràlia, procedents de projectes eòlics i fotovoltaics de més de 6.500 MW. A Espanya, la companyia ha promogut aquesta modalitat amb caràcter pioner amb empreses de diferents sectors: banca, telecomunicacions, sector cerveser, distribució, marques esportives i farmacèutiques.





Iberdrola està convençuda que la transició energètica pot actuar com a agent tractor clau en la transformació de el teixit industrial i en la recuperació verd de l'economia i l'ocupació. Per a això, la companyia ha llançat un pla d'inversió històric de 75.000 milions d'euros per al període 2020-2025, amb l'objectiu de duplicar la seva capacitat renovable i aprofitar les oportunitats de la revolució energètica que afronten les principals economies de l'món.





Les inversions a Espanya per al període s'eleven a prop de 14.300 milions d'euros i la meitat -més de 7.000 milions d'euros- aniran destinades a el desenvolupament de nous projectes renovables, mentre que més de 4.500 milions aniran dirigits a enfortir i seguir digitalitzant les xarxes elèctriques.





Després de vint anys promovent la transició energètica, Iberdrola és líder en energia renovable al nostre país, amb una capacitat instal·lada de més de 16.700 MW renovables a setembre

de 2020; un volum que en el món s'eleva a més de 33.000 MW, convertint al seu parc de generació en un dels més nets de el sector energètic.





Amb unes emissions de CO2 / kWh que són ja dos terços inferiors a la mitjana europea, l'estratègia d'inversió en energia neta i xarxes portarà a Iberdrola a ser una companyia "neutra

en carboni "a Europa el 2030.





Accelerant els seus objectius de sostenibilitat





Aquesta aliança contribuirà a assolir els compromisos de sostenibilitat de Danone. Des de 2007, la companyia s'ha esforçat per reduir la seva petjada de carboni en el seu àmbit de responsabilitat directa, aconseguint una reducció de l'50% des de llavors, i treballa en la seva estratègia de reducció d'emissions entorn a cinc objectius: reduir les emissions en total de l'activitat de la companyia en un 50% per al 2030, fomentar solucions per a un carboni positiu, eliminar la desforestació en la nostra cadena de subministrament per al 2020, desenvolupar la resistència en el nostre cicle d'aliments i aigua, i oferir solucions per a una alimentació més sana i sostenible.





Recentment, la divisió d'Aigües Danone ha anunciat que aspira a aconseguir l'objectiu de ser zero emissions ja en 2025. Per assolir aquesta ambiciosa fita durà a terme projectes de mesurament, reducció i compensació.





Tant la divisió de productes lactis i d'origen vegetal com la divisió d'Aigües de Danone compten amb la certificació B Corp a Espanya, que reconeix a les companyies que compleixen amb els més alts estàndards d'acompliment social i ambiental, de transparència i de responsabilitat legal .