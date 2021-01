El Barça femení de futbol: una "piconadora" a la Lliga i a les xarxes socials

La progressió i potencial de l'equip femení de l'Barça, tant com el futbol professional protagonitzat per dones en general, és realment imparable. L'equip del bon tècnic Lluís Cortés segueix dominant en el Campionat de Lliga (ha passat per sobre en el seu últim partit per 7 a 0 al Rayo Vallecano) ... i també a les xarxes socials.





El Barça femení no deixa de despertar admiració i de trepitjar molt fort. Després de la consecució de l'últim títol de la Lliga Iberdrola, l'actual curs, desafortunadament sense possibilitat que l'afició pugui seguir donant suport a l'equip blaugrana en els estadis a causa de la pandèmia, es compta per victòries.





La "piconadora" barcelonista ha arrodonit dotze victòries en dotze jornades de lliga (aquest dissabte 23 reben a la Granadilla, una de les revelacions de la temporada) i, a més, ha vençut en tots els partits jugats al preciós Estadi Johan Cruyff, de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, des del seu inoblidable inauguració a finals d'agost de 2019.





El Barça femení ha vençut en tots els partits disputats al Johan Cruyff @FJMonfort





Per si fos poc, el Barça femení lidera, també, el rànquing de conjunts de el torneig de Lliga ... en xarxes socials amb al voltant de 2,6 milions de seguidors entre Instagram (2,2 milions d'aficionats) i Twitter. (350.000) segons un recent estudi que precisa que les barcelonistes avantatgen en més de 1,5 milions a l'segon posicionat: el Reial Madrid Femení que entre les citades plataformes no arriben al milió de seguidors.





Prop de 3,9 milions de persones segueixen als equips de la Lliga Iberdrola a Instagram i una mica més d'un milió ho fan a Twitter.





La veneçolana Deyna Castellanos, fitxada per l'Atlètic de Madrid al gener de 2020, és la jugadora més "influent" de la Lliga en xarxes socials (més de 1,4 milions d'aficionats a Instagram). Dos futbolistes de Barça la segueixen: La neerlandesa, Lieke Martens (1,2 milions a Instagram) i la nigeriana Asisat Oshoala amb 650.196 en l'esmentada plataforma.