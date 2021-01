Desmuntant fake news: El laboratori de Wuhan NO pertany a Pfizer

Una nova teoria conspiratòria circula per les xarxes: El laboratori de Wuhan on suposadament es va originar el nou coronavirus pertany a la companyia Glaxo, la qual estaria connectada amb una xarxa d'empreses que van des de la farmacèutica Pfizer a la gestora de fons d'inversió BlackRock passant per Microsoft i Bill Gates. Es tracta d'un nou rumor que s'ha compartit almenys mil 500 vegades en espanyol des del 29 de novembre passat a xarxes socials.





La realitat és que Institut de Virologia de Wuhan no té cap relació amb Glaxo, sinó que és propietat del govern xinès. De la mateixa manera, tot i que Glaxo i Pfizer van segellar una aliança empresarial, segueixen sent competidors.





"EI món és un mocador !! El laboratori biològic xinès de Wuhan pertany realment a GLAXO que per casualitat posseeix PFIZER, que gestiona les finances del BLACK ROCK que per casualitat gestiona les finances de la Societat Oberta de SOROS qui per casualitat s'encarrega dels interessos del francès AXA la societat alemanya WINTERTHUR va construir el laboratori xinès comprat accidentalment per l'alemany ALLIANZ i que per casualitat té com a gran accionista VANGUARD accionista de BLACK ROCK que controla els BANCS CENTRALS i gestiona 1/3 del CAPITAL d'INVERSIÓ MUNDIAL que per casualitat és un gran accionista de MICROSOFT i GATES que és accionista de PFIZER i actualment el primer patrocinador de l'OMS !!! Casualitats de la vida ... Follow the money / Segueix els diners ", assegura el text compartit per usuaris de Facebook.