El Govern destina 50.000 euros a la nova Lliga eSports catalana

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha destacat aquest dijous que el Govern ha invertit 50.000 euros en la primera Lliga catalana de eSports per la important vessant industrial i pel creixement que està tenint a Catalunya.





Així ho ha comunicat a la presentació telemàtica de la Lliga afegint que "la versió digital de l'esport també permet aprendre dels seus valors".





D'altra banda, Puigneró ha assenyalat que Catalunya concentra el 53% de la facturació del sector dels videojocs en el conjunt de l'Estat.





A més, a Catalunya ja hi ha 145 empreses dedicant-se al món dels videojocs amb 4.000 treballadors que facturen 500 milions d'euros anuals, segons ha afegit el conseller.





El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, ha concretat els detalls de la nova lliga de eSports, on hi participaran 10 federacions esportives catalanes (automobilisme, bitlles, beisbol, caça, ciclisme, escacs, futbol, golf, motociclisme i tennis).





"OBERTA A TOTS"





Esteve ha assenyalat també en l'esdeveniment telemàtic que "la competició no només està centrada en esportistes catalans, sinó que qualsevol aficionat als videojocs o de l'exterior del territori podrà connectar-se i participar. La plataforma està oberta a tots".





Entre els videojocs que formaran part de la Lliga es troben el Assetto Corsa, d'automobilisme; el MLB The Show, de beisbol; el PBA Pro Bowling, de bitlles, i el theHunter de caça.





"És un projecte important tant a nivell industrial, com d'esport i sobretot en aquest moment de pandèmia en què molts catalans estan privats de l'entrenament i l'esport. Els eSports no solucionen el problema però és una manera de canalitzar les ganes i la passió per fer esport ", ha afegit Esteve.