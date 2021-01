La soca britànica avança a Espanya i anticipa un febrer amb més mortalitat i contagis

La soca britànica ja ha arribat a Espanya donant el tret de sortida a la tercera onada, que es preveu llarga. I com va passar amb els anteriors pics de la pandèmia, les autoritats segueixen sense anticipar-se el suficient per a evitar les previsibles conseqüències de la propagació d'aquesta nova versió de virus.





Per entendre què pot passar a Espanya en les pròximes setmanes, cal veure com ha reaccionat aquesta nova variant del Covid-19 a l'arribar a altres països. El prestigiós cardiòleg nord-americà Eric Topol ha il·lustrat, a través d'un fil de Twitter, com es va comportar aquesta nova soca a l'arribar a l'illa d'Irlanda:









El 27 de desembre, la soca britànica del Covid-19 --coneguda com B117 - tenia una presència del 9% a Irlanda. Una setmana després, el 3 de gener, havia pujat fins al 25%, i el 10 de gener es va situar en un 46%. El mateix va passar al Regne Unit, on va néixer aquesta nova variant. Segons les autoritats britàniques, la nova soca es va començar a propagar a l'octubre. El dia 12 d'aquest mes tenia una presència del 3% entre els contagiats. El 2 de novembre, la predominança era de 64%; i el 7 de desembre va arribar fins al 98%. Avui suposa pràcticament el 100% de les infeccions al Regne Unit.





ES DISPARA LA MORTALITAT





Segons estimen els experts, aquesta soca de coronavirus és entre un 30 i un 50% més contagiosa. Les xifres de contagis i morts que està registrant el Regne Unit són les més grans que s'han donat al continent europeu, i altres països, com l'esmentada Irlanda, han hagut de suportar una pressió molt més gran que a la primera onada. L'augment de la transmissibilitat del virus preocupa especialment els experts per la seva relació directa amb les morts.





En el següent gràfic, el metge Eric Pool mostra com es dispararia la mortalitat si el virus fos un 50% més contagiós:









Segons aquestes dades, que el virus hagi mutat cap a una forma més contagiosa és més perillós, fins i tot, que si s'hagués tornat més letal. Inicialment, una soca més letal mataria a més gent, però aviat s'estabilitzaria. En canvi, la més contagiosa sobrepassaria en pocs dies les morts de la més letal, acabaria desplaçant a aquesta soca i, a la llarga, matant a moltíssimes més persones.





PROPAGACIÓ PER ESPANYA





Aquest dilluns Fernando Simón va assegurar que la nova soca del Covid-19 tenia una predominança de el 5% a Espanya - alguns experts eleven la xifra al 13% -. Al mateix temps, ha avisat que en unes setmanes pot ser la soca dominant. Per Simón, la nova soca "en cap moment" canviarà l'impacte de la pandèmia al país, "perquè si canvia serà per culpa del nostre comportament i l'aplicació de les mesures de control".





Si Espanya seguís el mateix camí que Irlanda, en tres setmanes, a principis de febrer, podria veure com aquesta nova variant ja gairebé representa el 50% dels contagis. Si seguís l'estela del Regne Unit, en dos mesos la variant britànica hi haurà desplaçat a totes les altres. Les conseqüències que això passi serien un augment dràstic de la mortalitat i dels contagis. Aquest dimecres Regne Unit va registrar un nou rècord de mortalitat: 1.610 persones van morir en 24 hores.





Amb aquesta situació, Simón segueix afirmant - amb la mateixa capacitat de previsió que el març-- que si la nova soca té un gran impacte serà, més o menys, per culpa de la població. Mentrestant, els consellers de Sanitat, veient com la propagació és cada vegada menys controlable, reclamen a Salvador Illa mesures més contundents, però reben un cop de porta: "De totes maneres continuarem treballant, però constatem que amb l'arsenal de mesures que tenim es ha aconseguit ja derrotar una ona ", va afirmar Salvador Illa. No obstant això, l'onada no serà igual, perquè el virus ja és un altre. Sort a tots, perquè la necessitarem.