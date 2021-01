El Prat torna a nivells de passatgers de 1995 amb 12,7 milions, segons la Cambra de Barcelona

L'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha tancat 2020 amb 12,7 milions de passatgers, xifres que no tenien des de 1995 i que suposen un descens del 75% de passatgers respecte a l'any anterior, segons indica l'Observatori de Trànsit Aeri de Barcelona publicat aquest dijous a la Cambra de Barcelona.













Concretament, el tràfic nacional --segmento que millor ha suportat la caída-- s'ha reduït un 66% respecte a 2019, mentre que el passatge europeu i intercontinental ho ha fet un 74% i un 71%, respectivament, segons l'estudi.





L'informe matisa que "part d'aquest major impacte en el trànsit europeu i intercontinental es deu a les restriccions establertes per viatjar entre països, que des de mitjans de juliol van tornar a augmentar".





Paral·lelament, l'Aeroport de Barcelona "també ha vist reduït el nombre de destinacions en un 40%, mentre que aquelles destinacions que s'han mantingut han disminuït les freqüències".





OPEREN LA MEITAT DE COMPANYIES AÈRIES





En aquest sentit, el nombre de companyies aèries que operen s'ha reduït un 50%, comparant la segona setmana de desembre 2020 respecte la de desembre 2019, segons dades de la plataforma CAPA adjunts en l'informe.





L'Aeroport de Barcelona va acabar la temporada d'estiu com el desè aeroport europeu en nombre de passatgers, quatre posicions més avall que el 2019 --que ocupava la sisena posició--.





D'altra banda, l'anàlisi del comportament aeroportuari en tràfic d'origen-destinació per ciutats europees de gener a octubre indica que la ciutat de Barcelona se situa en la setena posició per davant de grans capitals i ciutats europees com Madrid, Frankfurt i Roma.





Segons les previsions d'Eurocontrol amb diferents escenaris, encara que s'arribi a una vacunació efectiva al llarg d'aquest any, els nivells de trànsit de 2019 "no es recuperaran fins al 2024".





L'Observatori de la Cambra de Barcelona preveu una certa recuperació de l'activitat aeroportuària a partir de la propera temporada d'estiu 2021.