Cinc morts per l'incendi d'una fàbrica de vacunes a l'Índia

Cinc persones han mort després que un incendi arrasés un edifici al centre de producció de vacunes més gran de món a l'oest de l'Índia dijous. El foc va començar en una planta que s'estava construint per al Serum Institute of India (SII) però no afectarà la producció de vacunes contra el coronavirus, expliquen fonts de l'empresa a Al Jazeera.













Els canals de televisió van mostrar un enorme núvol de fum gris sobre la ciutat de Pune, en l'estat occidental indi de Maharashtra. "Cinc persones han mort", ha dit als periodistes l'alcalde de la ciutat de Pune, Murlidhar Mohol.





L'equip de rescat va descobrir cinc cossos a l'edifici en construcció després que l'incendi va ser controlat. "Estem profundament tristos i oferim el nostre més sentit condol als familiars dels morts", ha tuitejat Adar Poonawalla, director executiu de la companyia.





El SII està fabricant milions de dosis d'una vacuna desenvolupada per la Universitat d'Oxford i AstraZeneca per Índia i molts altres països d'ingressos baixos i mitjans. L'empresa també s'està preparant per produir una vacuna que està desenvolupant l'empresa nord-americana Novavax Inc.





L'oficina de bombers de Pune va dir a l'agència de notícies Reuters que s'havien enviat cinc camions de bombers al lloc. No hi va haver informació immediata sobre la causa de l'incendi.





A principis d'aquest mes, els reguladors indis van aprovar dues vacunes contra el coronavirus: Covishield, produïda pel SII, i Covaxin, fabricada per la firma local Bharat Biotech.